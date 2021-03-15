Kahtalı: Türkiye örnek bir sınav verdi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık personeline özverili ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür eden Milletvekili Kahtalı,
Pandemi sürecinde en ön safta yer alan sizlere teşekkür ediyor, sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum
ifadelerine yer verdi.
Koronovirüsle mücadelede Türkiye’nin örnek bir sınav verdiği Kahtalı,
Salgınla mücadele kapsamında ülkeler çeşitli tedbirler aldı. Türkiye de hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri tedbirleri vakitlice aldı ve virüsle mücadelede örnek bir sınav verdi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye, hem mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanarak, hem de yeni imkânlar üreterek farklı bir konuma geldi
şeklinde konuştu.
Bu zor süreçte sağlık personellerinin gece gündüz, soğuk sıcak demeden cefakarca mücadele ettiğini vurgulayan Hakan Kahtalı,
Hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Hekimlerimizin hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum
diyerek, sözlerini noktaladı. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.