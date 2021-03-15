Busabah Malatya Busabah Malatya
15 Mar 2021 - 14:00- Sağlık G: 15 Mar 2021 - 14:01

Kahtalı: Türkiye örnek bir sınav verdi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Kahtalı, “Hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atacağız” dedi.
mask

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık personeline özverili ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür eden Milletvekili Kahtalı,

Pandemi sürecinde en ön safta yer alan sizlere teşekkür ediyor, sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum

ifadelerine yer verdi.

Koronovirüsle mücadelede Türkiye’nin örnek bir sınav verdiği Kahtalı,

Salgınla mücadele kapsamında ülkeler çeşitli tedbirler aldı. Türkiye de hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri tedbirleri vakitlice aldı ve virüsle mücadelede örnek bir sınav verdi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye, hem mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanarak, hem de yeni imkânlar üreterek farklı bir konuma geldi

şeklinde konuştu.

Bu zor süreçte sağlık personellerinin gece gündüz, soğuk sıcak demeden cefakarca mücadele ettiğini vurgulayan Hakan Kahtalı,

Hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Hekimlerimizin hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum

diyerek, sözlerini noktaladı. (Bülten)

# ak parti, malatya, milletvekili, hakan kahtalı, koronavirüs, battalgazi, belediye, Başkanı, osman güder, basri kahveci, 14 mart tıp, 14 mart tıp bayramı, sağlıkçılar, sağlık çalışanları, pandemi, etti, ilk, çok

15 Mar 2021 - 14:00 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır mask
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır
Malatya’da Korkutan Vaka Artışı mask
Malatya’da Korkutan Vaka Artışı
Tıbbi malzeme alınacaktır mask
Tıbbi malzeme alınacaktır
Ekinezyanın Faydaları! mask
Ekinezyanın Faydaları!
Sağlık Bakanı Koca Açıkladı mask
Sağlık Bakanı Koca Açıkladı
Malatya Kırmızı Renge Çok Yakın mask
Malatya Kırmızı Renge Çok Yakın
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR mask
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ” mask
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ”
Cesedi dağ başında bulundu! mask
Cesedi dağ başında bulundu!
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA! mask
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA!

GALERİ

Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE mask
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE
Kilo dönemi bitti mask
Kilo dönemi bitti
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI mask
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır” mask
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır”
Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL