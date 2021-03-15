15 Mar 2021 - 13:30- Gündem

Kayısı için önemli uyarı!

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kayısı üreticileri uyarılarak, yağışlı hava nedeniyle Kayısı ağaçlarında çiçeklenme döneminde monilya mücadelesine karşı gerekli zirai mücadele yapılması istendi.