Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Boyraz’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Azamet Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa İçaçan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 115, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Öztürk’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Sofra Sokak, Ayışığı Evleri 2 Sitesi, E-Blok, No: 3, Battalgazi.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Aladağ’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa, Posbıyık Sokak, No: 7, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin Taş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Zafer Sayıl Sokak, Kardelen Sitesi, C-Blok No: 13, Yeşilyurt.
40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Kurnaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Altınevler Sokak, Gizem Sitesi, A-Blok, No: 2, Yeşilyurt.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nehir Taş’ın taziye adresi:-
92 yaşında vefat eden ve Bingöl Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kılınç’ın taziye adresi: Bingöl.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.