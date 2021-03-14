Malatya'da bugün vefat edenler!

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Boyraz’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Azamet Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa İçaçan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 115, Yeşilyurt.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Öztürk’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Sofra Sokak, Ayışığı Evleri 2 Sitesi, E-Blok, No: 3, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Aladağ’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa, Posbıyık Sokak, No: 7, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin Taş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Zafer Sayıl Sokak, Kardelen Sitesi, C-Blok No: 13, Yeşilyurt.

40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Kurnaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Altınevler Sokak, Gizem Sitesi, A-Blok, No: 2, Yeşilyurt.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nehir Taş’ın taziye adresi:-

92 yaşında vefat eden ve Bingöl Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kılınç’ın taziye adresi: Bingöl.” ( Haber Merkezi)