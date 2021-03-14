Cesedi dağ başında bulundu!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Adıyaman’ın İndere (Zey) köyüne akrabalarını ziyarete gelen 29 yaşındaki Nurettin Demir, 2 gün önce kaybolarak kendisinden haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Demir, her yerde aranmaya başlandı. Kayıp olarak 2 gündür aranan Nurettin Demir’in cansız bedeni İndere köyü yakınlarında bir dağ başında vatandaşlar tarafından bulundu. Durum üzerine jandarma ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Demir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, olay yerinde bulunan pompalı av tüfeğine el konuldu. Pompalı av tüfeğiyle intihar ettiği düşünülen Nurettin Demir’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası kesinleşeceği öğrenildi. ( İHA)



