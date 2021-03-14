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14 Mar 2021 - 12:00- Asayiş G: 14 Mar 2021 - 12:09

Kumar Oynayanlara Baskın

Polis, Malatya’da bir işyerinde kumar oynayanlara baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 4 kişi ile iş yeri işletmecisi hakkında ceza uygulandı.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Dabakhane Mahallesi’nde kumarcılara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 120 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci S. Y. isimli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca işyerinin mühürlenmesi için işlemlere başlanıldı. ( İHA)

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14 Mar 2021 - 12:00 - Asayiş

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