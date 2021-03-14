Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Hayatlarının en güzel dönemlerini çok çalışarak geçiren, birçok mesleğe göre daha uzun süre eğitim gören, uykusunu bölüp, ailesini bırakarak, yaz, kış, savaş, ve PANDEMİ gibi en zor şartlarda insanların acısını azaltmak için öz veriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlıkçılarımızın günlerini kutluyorum” ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)