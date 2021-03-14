İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Hayatlarının en güzel dönemlerini çok çalışarak geçiren, birçok mesleğe göre daha uzun süre eğitim gören, uykusunu bölüp, ailesini bırakarak, yaz, kış, savaş, ve PANDEMİ gibi en zor şartlarda insanların acısını azaltmak için öz veriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlıkçılarımızın günlerini kutluyorum” ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)
14 Mar 2021 - 10:37- Gündem Güncelleme: 14 Mar 2021 - 11:29
Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı
Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı. Bentli'nin paylaşımında tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi, büyük harflerle yazılarak önemine dikkat çekildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.