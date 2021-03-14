Busabah Malatya Busabah Malatya
14 Mar 2021 - 10:37- Gündem G: 14 Mar 2021 - 11:29

Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı. Bentli'nin paylaşımında tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi, büyük harflerle yazılarak önemine dikkat çekildi.
mask

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Hayatlarının en güzel dönemlerini çok çalışarak geçiren, birçok mesleğe göre daha uzun süre eğitim gören, uykusunu bölüp, ailesini bırakarak, yaz, kış, savaş, ve PANDEMİ gibi en zor şartlarda insanların acısını azaltmak için öz veriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlıkçılarımızın günlerini kutluyorum” ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)

# 14 mart tıp bayramı, malatya, İl Sağlık Müdürü, recep bentli, pandemi, Önemli, tüm dünya, 14 mart, Tüm, çok, medya, eğitim, sağlık, Merkezi, haber

14 Mar 2021 - 10:37 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Bu işkenceye kim dur diyecek! mask
Bu işkenceye kim dur diyecek!
Malatya'da Fırat EDAŞ’a tepki mask
Malatya'da Fırat EDAŞ’a tepki
SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti mask
SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti
Esnafa gıda paketi yardımı mask
Esnafa gıda paketi yardımı
İcradan satılık ayakkabı mask
İcradan satılık ayakkabı
Sentetik çim saha yaptırılacaktır mask
Sentetik çim saha yaptırılacaktır
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR mask
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ” mask
“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ”
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA! mask
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA!

GALERİ

SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE mask
SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE
Kilo dönemi bitti mask
Kilo dönemi bitti
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI mask
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır” mask
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır”
Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
Polisten şok baskın mask
Polisten şok baskın
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL