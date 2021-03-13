Belediyeden yeni uygulama

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt,Belediye Başkan yardımcıları Bekir Alpagut ve Hakan Ürkmez ile Birim Müdürü garaj ve kademe bölgesinde incelemelerde bulunarak Otomasyon Sistemli Dökme Akaryakıt sistemi hakkında bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
Akaryakıt otomasyon sistemimiz ile Belediyeye ait olmayan hiçbir araca akaryakıt tankından yakıt verilemeyen sisteme geçilmiştir. Yakıt alacak araçlara araç tanıma çipleri takılmıştır. Bunun sonucunda araçlar için aylık kullanım limitini ve son yakıt tarihini belirlemek mümkün hale gelmiştir. Bunun sonucunda, taşıt tanıma çipi takılmayan hiçbir araç yakıt alamaz. Araçlara takılan depo güvenlik aparatları sayesinde akaryakıt tankının yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır. Yapılan ihale sonucu yüklenici firma tarafından Belediyemize bedelsiz ve emanet olarak, 1 adet akaryakıt otomasyon pompası (motorin pompası), 1 adet 25 bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet otomasyon sistemine bağlı 1000 litrelik transfer varili (akıllı varil) ve mobil tank, araçlara verilen yakıtların raporlandığı yazılım hizmeti, Belediyemize ait her araç için araç deposu güvenlik seti ile Belediyemize ait tüm araçların depolarına yerleştirilen taşıt tanıma çipleri alınarak araçların güvenli akaryakıt almaları ve şeffaflık ilkesi içerisinde kayıp ve kaçakların olma ihtimalleri ortadan kaldırılmıştır. Araçların sabit olarak tutulduğu büyük mahalleler ile iş makinelerinin çalıştığı arazide araçların ilçe merkezine gelmeden, yerinde güvenli bir şekilde yakıt almaları mobil tank aracılığı ile sağlanmaktadır. Akaryakıt otomasyon sistemi Belediyemizde hangi araca kaç litre akaryakıt verildiği, tankın içinde kaç litre yakıt kaldığı kolayca raporlanabilmektedir. Akaryakıt tankında belirlenen seviyenin altında yakıt kaldığında otomatik bilgilendirmekte ve yakıt alımı gecikmeksizin sağlanmaktadır. Kurulan bu sistem ile Belediyemizdeki tüm araçlara verilen yakıtlar online sistem üzerinde sürekli takip edilmektedir.
dedi. (Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.