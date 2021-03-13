13 Mar 2021 - 18:16- Gündem

Belediyeden yeni uygulama

Doğanşehir Belediyesi kayıp ve kaçakların olabileceği göz önünde bulundurularak güvenli akaryakıt sistemine geçti. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Belediyemize ait tüm araçların depolarına yerleştirilen taşıt tanıma çipleri alınarak araçların güvenli akaryakıt almaları ve şeffaflık ilkesi içerisinde kayıp ve kaçakların olma ihtimalleri ortadan kaldırılmıştır” ifadelerine yer verdi.