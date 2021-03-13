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13 Mar 2021 - 18:01- Gündem G: 13 Mar 2021 - 18:07

"850 Bin Esnaf Gelir Vergisinden Muaf Olacak"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Ekonomide Yeni Reform Paketi’nin açıkladığı programa katıldı
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Basit usulde vergilendirilen esnaflar için vergi muafiyeti açıklamasının sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Başkan Sadıkoğlu,

Cumhurbaşkanımızın basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, terzi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulacağını ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılacağını açıklaması pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşayan dar gelirli küçük esnafımız adına oldukça sevindirici bir gelişme oldu.

ifadelerini kullandı.

“EN ÖNEMLİ HUSUS UYGULAMALARDA KARARLILIK”

Ekonomide istikrarın farklı alanlarda yapılacak yenilikçi çalışmalarla geleceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu,

Geçtiğimiz günlerde yargı reformu kapsamında İnsan Hakları Eylem Planı açıklanmıştı bugün ise Ekonomide Reform Paketi. Son dönemde gerçekleşen bu çalışmaların ekonomimizde istikrarın sağlanabilmesi ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerleyebilmemiz için oldukça önemli görüyoruz. Ancak bu noktada en önemli husus tüm alanlarda açıklanan reform başlıklarının güçlü ve kararlı bir şekilde uygulanabilmesi. Reformlarla ilgili yasal düzenlemelerin kararlılıkla gerçekleştirilmesi ve uygulanması ile güçlü ekonominin temeli olan güven ikliminin oluşacağına ve özellikle yatırım, piyasa istikrarının sağlanacağına olan inancımız tam.

şeklinde konuştu. (Bülten) 

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13 Mar 2021 - 18:01 - Gündem

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