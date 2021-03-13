13 Mar 2021 - 18:01- Gündem

"850 Bin Esnaf Gelir Vergisinden Muaf Olacak"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Ekonomide Yeni Reform Paketi’nin açıkladığı programa katıldı