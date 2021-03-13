Jandarma Denetimleri Sıklaştırdı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Kentteki semt pazarlarının yanı sıra Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı ile İnderesi Beydağı Tabiat Parkı’nda denetimleri arttıran jandarma görevlileri, anonslarla vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere mesire alanları ve pazar yerlerinde vatandaşların tedbirli davranmalarını isteyen jandarma görevlileri, araçtan da sık sık yaptığı anonsta, Malatya’da vaka sayılarının artışa geçtiğini ve eskisi gibi kısıtlamaların gelmemesi adına dikkatli olunması isteniliyor. ( İHA)