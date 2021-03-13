Jandarma Denetimleri Sıklaştırdı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Kentteki semt pazarlarının yanı sıra Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı ile İnderesi Beydağı Tabiat Parkı’nda denetimleri arttıran jandarma görevlileri, anonslarla vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere mesire alanları ve pazar yerlerinde vatandaşların tedbirli davranmalarını isteyen jandarma görevlileri, araçtan da sık sık yaptığı anonsta, Malatya’da vaka sayılarının artışa geçtiğini ve eskisi gibi kısıtlamaların gelmemesi adına dikkatli olunması isteniliyor. ( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.