Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Mar 2021 - 14:30- Asayiş G: 13 Mar 2021 - 14:36

Malatya'da terör operasyonu

Malatya’da, terör örgütü FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.
mask

Edinilen bilgiye göre,  Malatya  İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 8 şahıs gözaltına alındı.

Bu arada, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 2 şahıs gözaltına alındı. ( İHA)

# deaş, Silahlı Terör Örgütü, tem Şube müdürlüğü, malatya İl emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, terör örgütü, malatya, malatya asayiş, İHA, fetÖ, İl emniyet müdürlüğü

13 Mar 2021 - 14:30 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
13 İLDE FETÖ OPERASYONU! mask
13 İLDE FETÖ OPERASYONU!
18 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi mask
18 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi
Pkk Propagandası: 2 Gözaltı mask
Pkk Propagandası: 2 Gözaltı
Aranan 128 kişi yakalandı mask
Aranan 128 kişi yakalandı
Yüzlerce Hap Ele Geçirildi mask
Yüzlerce Hap Ele Geçirildi
Fazla yolcu, ceza getirdi! mask
Fazla yolcu, ceza getirdi!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR mask
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti

GALERİ

8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI mask
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır” mask
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır”
Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
Polisten şok baskın mask
Polisten şok baskın
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi mask
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM mask
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL