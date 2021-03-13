Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Mar 2021 - 12:41- Eğitim G: 13 Mar 2021 - 12:51

56 akademik personel alınacak

Tercümanlık (İngilizce) ve Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) Bölümlerinin açılması ve öğrenci alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.

mask

"Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri   ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak   Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ile, Merkezi

13 Mar 2021 - 12:41 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Araştırma Görevlisi alım ilanı mask
Araştırma Görevlisi alım ilanı
Uzaktan Eğitim Yeterli Değil mask
Uzaktan Eğitim Yeterli Değil
 Yeniden Aynı Görev mask
 Yeniden Aynı Görev
Üç İlin Ortasında Ama Çile Çekiyorlar mask
Üç İlin Ortasında Ama Çile Çekiyorlar
Atanamayan öğretmenlerin destek talebi mask
Atanamayan öğretmenlerin destek talebi
Kanbay’dan ince sitem mask
Kanbay’dan ince sitem
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR mask
BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti

GALERİ

8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI mask
8’İNCİ SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU BAŞLADI
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır” mask
“Kadın Evi Direği, Temel Taşıdır”
Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
Polisten şok baskın mask
Polisten şok baskın
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi mask
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM mask
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL