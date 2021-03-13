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13 Mar 2021 - 12:10- Yaşam G: 13 Mar 2021 - 12:15

1068 m² arsa icradan satılıktır

Parselin yanında besihane ve bakıcı evi olduğu ayrıca mahallede tek katlı mesken binalarının bulunduğu görülmüştür.

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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan "Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 106 Ada, 2 Parsel, Yahnikapan Mahalle/Köy,106 ada 2 parsel numarasında kayıtlı bulunan gayrimenkul. Ana taşınmaz niteliği arsa olarak gözükmektedir. Taşınmazın alanı 1068,24 m2 dir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# ilan, kurumu, ilan.gov.tr

13 Mar 2021 - 12:10 - Yaşam

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