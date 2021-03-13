"Önce Sultansuyu Şimdi Tekel Depoları"

Yakınca Mahallesi Eski TEKEL depolarının bulunduğu arsalardan birinin ısrarla özelleştirilmek istenmesine tepki gösterdi. 2016 ve 2019 yılında 2 kez satışa çıkarılan ancak ihaleleri iptal edilen TEKEL depolarının bulunduğu 55 bin metrekarelik arazinin üzerinde 800 kişiye istihdam sağlayan16 tekstil atölyesi olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Biz daha fazla iş, daha fazla istihdam taleplerini dile getirirken AKP, eldeki kamu alanlarını satma derdinde. O kadar gözleri dönmüş ki arazi satılsın diye akla hayale gelmeyecek işler yapıyorlar. Şehrin kalbine üst üste hançer saplayıp duruyorlar. Törenle tekstil atölyelerini açanlar, şimdi bu burada çalışan bine yakın işçinin ne olacağı, üretimin nerede devam edeceği konusunda sessizler.

dedi.

ERDOĞAN “DİKEY MİMARİ, HELE HELE DEPREM BÖLGELERİNDE BİZİM İÇİN İNTİHARDIR”DEMİŞTİ

"AKP çelişkiler ve zigzaglar partisidir” diyen Ağbaba,

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan TEKEL Tütün Deposu olarak bilinen arsanın rahat! Satılabilmesi için ticaret ve konut alanı ilan edilerek 11 kat kullanım kararı imar planı onaylanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan yatay mimari diye süslü cümleler kurup, diğer yandan 11 katlı imar izni çıkarıyor. Elazığ ve Malatya Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı’nda “Dikey mimari, hele hele deprem bölgelerinde bizim için intihardır" diyen Erdoğan kısa süre sonra Malatya gibi 1. Derece deprem kuşağındaki şehirde 11 kat imar değişikliğine imza atıyor. Halka hitap ederken başka, imza atarken başka Erdoğan var.

dedi.

“ÖNCE SULTANSUYU ŞİMDİ TEKEL DEPOLARI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,

AKP’li siyasetçilerin biri Malatya’nın yatırımlar konusunda değişim yaşadığını, bir diğeri 23,5 milyar liralık yatırım yapıldığını söylüyor. Yatırımları söyleyip, kayıpları görmezden geliyorlar. Daha birkaç gün önce Malatya’nın çok önemli bir değeri olan Sultansuyu’nda özelleştirmenin adımları ortaya çıkarken, tarihi binalar yıkılırken ‘haberimiz yok’ diyenler, şimdi de Tekel arazilerinin özelleştirmesini ‘muhtemelen’ duymamışlardır. Görmeyerek, duymayarak siyaset yapıyorlar. AKP Milletvekilleri tekstil atölyelerini gezip istihdam konusunda ballı sözler söylerken, bu özelleştirme işi için neden sessizler anlamak mümkün değil.

ifadelerini kullandı. (Bülten)