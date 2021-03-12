KAPLANA İLAÇ GİBİ ARA!

Denizlispor karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetle üst üste ikinci maçından da puansız ayrılan sarı kırmızılılarda Süper Lig’in 30. haftası bay olarak geçirilecek. Gelecek hafta sonu sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Malatya ekibi o tarihe kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör İrfan Buz ve yardımcılarının nezaretinde sürdürülen dün ki antrenmana ülkelerinden dönen yabacı oyuncularda katıldı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmanda ilk olarak ısınmaya yönelik düz koşu gerçekleştiren kaplanlar daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan sarı kırmızılı takımda futbolcularıyla yakından ilgilenen İrfan Buz’un sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi. Yönetimin ve şehrin kendilerinden beklenti halinde olduklarını hatırlatan Buz’un bay haftasını futbolcularından avantaja çevirmelerini istediği öğrenildi. Yeni Malatyaspor 20 Mart Cumartesi günü karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.