Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “U19 takımımızın sağ bek oyuncusu Buğra Demirci antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu. Oyuncumuz, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildi. Futbolcumuza sağ diz iç menisküs tamiri ve ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuzun, hemen başlanacak rehabilitasyonun ardından 6. hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 10. hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, futbolcunun yaklaşık 8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti” denildi.
12 Mar 2021 - 18:09- Spor Güncelleme: 12 Mar 2021 - 18:11
GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA!
Yeni Malatyaspor Kulübü U19 takımında forma giyen genç oyuncu Buğra Demirci’nin yaşadığı sakatlık sonrası dizinden ameliyat olduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.