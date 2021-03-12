GEÇMİŞ OLSUN BUĞRA!

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Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “U19 takımımızın sağ bek oyuncusu Buğra Demirci antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu. Oyuncumuz, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildi. Futbolcumuza sağ diz iç menisküs tamiri ve ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuzun, hemen başlanacak rehabilitasyonun ardından 6. hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 10. hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, futbolcunun yaklaşık 8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti” denildi.