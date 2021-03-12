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12 Mar 2021 - 18:05- Spor G: 12 Mar 2021 - 18:09

“GEREKLİ DOKUNUŞLARI YAPARAK İYİ SKORLAR ALACAĞIZ”

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile ikinci antrenmanına çıkan teknik direktör İrfan Buz kolları sıvayarak işe koyuldu. Futbolcuların son durumuyla ilgili alt yapı hocalarından bilgiler alan tecrübeli teknik adamın kalan haftalarda rakipler karşısında mücadeleye dayalı kompakt bir oyun anlayışıyla takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

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Öte yandan Buz, ligde 9 maçtır galibiyet yüzü görmeyen kulüpteki olumsuz havanın giderilmesi için yoğun mesai harcayacaklarını söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan teknik direktör İrfan Buz, sarı kırmızılı kulübün Süper Lige çıktıktan sonra yeniden bir parçası olacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek Malatya’ya ayak basar basmaz kendisini evinde hissettiğini söyledi. Yeni Malatyaspor’dan ayrılıp başka kulüplerde çalıştığı dönemlerde bile Malatyaspor taraftarının her zaman desteğini ve sevgisini gördüğünü kaydeden Buz, “Büyük Malatyaspor taraftarına Malatya insanına çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah takıma doğru dokunuşlar yaparak daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

“İYİ SKORLAR ALACAĞIZ”

Şehirdeki insanların inancını görebildiğini ifade eden Buz, Yeni Malatyaspor’a ilk geldiği sezonda takımın çok daha zor durumda olduğunu anımsatarak, “Şu an negatif bir atmosfere girmiş 9 müsabaka kazanmamış beklentinin altında kalmış bir görüntü var. Herkes bu olumsuz havadan derhal çıkmak istiyor. Bu kadronun daha farklı bir yerde olması gerektiğini herkese çalışarak göstereceğiz. Bazı şeyler sadece inanmakla olmuyor. İnancı doldurmamız gerekiyor. Kadro seçimimde hakkaniyetli şekilde bunu sahaya yansıtarak gereken puanları alacağımızı umut ediyorum. Kalan son 12 müsabakamız ve kısıtlı zamanımız var. Bay haftasını bir avantaj olarak görüyorum. Devamında içerde Gaziantep müsabakasını kazandıktan sonra çalışarak önümüze bakacağız. Yeni Malatyaspor’un fıtratında mücadeleci ve kompakt bir oyun anlayışının var olduğunu gördük. Gerekli dokunuşları yaparak iyi skorlar alacağız” diye konuştu.

“MALATYA İNSANI KOLAY DEĞİLDİR”

Yardımcılarıyla birlikte kendisinden beklentileri karşılamak için sabırsızlandığını ifade eden İrfan Buz heyecanlı ve istekli olduğunu söyledi. Malatyaspor taraftarının tribünde olmamasının dezavantaj olacağını ancak onların desteğini hissedeceklerini belirten Buz, “Ne olursa olsun biz çalışmalarımıza pozitif olarak bakacağız. Şehrin ve takımın buna ihtiyacı var. 31 puan toplamış bir takımımız var. Daha önce ayrılık yaşandı. Mukavelemiz sona ermişti. Yola devam etmeyi seçip seçmemek yönetimin kararıydı. Futbolda zaman zaman değişimler olabiliyor. Aradan 4 yıl geçti. Zaman içerisinde bizde üzerine koyarak kendimizi geliştirerek disiplinli şekilde çalıştık. Bu kulüpten ekmek yiyen herkes hakkıyla hizmet etmek zorunda. Malatya insanı kolay değildir. Zordur. Ben burada daha önce yaşarken onlarla birlikte yaşadım. Malatya insanı ya sever ya hiç sevmez. Ortası yoktur. O yüzden aynı şeyi hissettiğim için bende onları seviyorum” şeklinde konuştu.

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12 Mar 2021 - 18:05 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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