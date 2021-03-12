Malatya İdmanyurdu, 17 Nisan’da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’in 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Tekin yönetiminde çalışmalarını Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde sürdüren sarı lacivertliler lige iyi bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Transfer çalışmaları kapsamında arayışların sürdüğü Malatya ekibinin son takviyesi Görelespor forması giyinen Bayram Çelik oldu. Futbola Çaykur Rizespor’da başladıktan sonra profesyonel liglerde oynayan Çelik son olarak Giresun ekibi Göreselespor’da forma giyindi.
12 Mar 2021 - 18:02- Spor Güncelleme: 12 Mar 2021 - 18:05
BAYRAM ÇELİK M.İDMANYURDU’NDA
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu’nda transfer çalışmaları sürüyor. Ligde üst sıraları hedefleyen sarı lacivertli ekip son olarak Görelespor forması giyinen Bayram Çelik’i kadrosuna kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.