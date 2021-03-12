BAYRAM ÇELİK M.İDMANYURDU’NDA

Malatya İdmanyurdu, 17 Nisan’da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’in 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Tekin yönetiminde çalışmalarını Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde sürdüren sarı lacivertliler lige iyi bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Transfer çalışmaları kapsamında arayışların sürdüğü Malatya ekibinin son takviyesi Görelespor forması giyinen Bayram Çelik oldu. Futbola Çaykur Rizespor’da başladıktan sonra profesyonel liglerde oynayan Çelik son olarak Giresun ekibi Göreselespor’da forma giyindi.