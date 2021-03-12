Bir ilginç icra

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda

“Belirtilen yer, gün ve saatte açık artırma usulüyle satışının yapılmasına, birinci ve ikinci artırmada Çanakkale Kuyumcular Odası başkanlığınca satış günü ve saatinden önce belirtilen maden değerinin altında olmamak kaydı ile ve İİK 114. - 117. Maddeleri gereğince;

Mahcuz malların satışını isteyenlerin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şartı ile satışının yapılmasına;

Satışı yapılacak mahcuzların satış günleri ve saatleri itibariyle kuyumcular Odası Başkanlığından görevlendirilecek bilirkişinin bildirdiği miktarlar dikkate alınarak satışı yapılacağından esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif alınmayacağına, ihaleye iştirak edeceklerin bizzat satış mahallinde hazır bulunmaları gerektiği, artırmaya iştirak edenlerin satışı yapılacak malların haczedilip muhafaza altına alındığı gün itibariyle yapılan tahmini değerinin yüzde 20 'si olan 22 bin 206 TL 486 kuruş nakit pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lazımdır.

MAHCUZLARIN SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN

Çanakkale Kuyumcular Odası Başkanlığınca satış günü ve saati itibariyle bildirilecek işçilik ücreti üzerinden yüzde 18 KDV'nin alıcıya ait olacağı ayrıca mahcuzların maden değerleri üzerinden aşağı olmamak kaydı ile işçilik ücretleri dışında satış masrafları da eklenerek artırıma başlanılacağı maden (külçe altın değeri ) satış bedeli üzerinden KDV alınmayacağı, satış bedeli üzerine ayrıca işçilik ücreti dahil edilecek olup toplam miktar üzerinden DAMGA resminin de alıcıya ait olacağı, tellaliye ücretinin ise satış bedelinden karşılanacağı, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin icra müdürlüğümüze müracaat ederek yukarıda numarası yazılı olan dosyasından bilgi alabilecekleri ilan olunur” bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.