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12 Mar 2021 - 14:44- Eğitim G: 12 Mar 2021 - 14:59

Araştırma Görevlisi alım ilanı

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda,

 "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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12 Mar 2021 - 14:44 - Eğitim

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