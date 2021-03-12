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12 Mar 2021 - 14:28- Sağlık G: 12 Mar 2021 - 14:33

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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"Biyokimya Lab. Ünitesi İhtiyacı 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

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12 Mar 2021 - 14:28 Malatya- Sağlık

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