12 Mar 2021 - 14:28- Sağlık

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.