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12 Mar 2021 - 13:45- Spor G: 12 Mar 2021 - 13:46

BÜYÜKŞEHİR İÇİN KADER MAÇI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta üst üste zorlu ve kritik maçlar oynayacak. Turuncu yeşilliler, Play-off’a kalabilmek amacıyla zorlu maçlardan galibiyet çıkarmak isterken, rakiplerinin de maç kaybetmesini bekleyecek.

Ömer Ali Delibaş
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B Grubu’nda şuana kadar oynadığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 7’de mağlubiyet yaşayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, topladığı 31 puanla altıncı sırada yer alıyor. Galibiyet sayısının önemli olduğu ligde, zorlu bir grupta yer alan turuncu yeşilliler, zorlu maçlar oynayacak.

Grupta 18.haftada deplasmanda Ordu ekibi Akkuş Belediye’ye 3-0 mağlup olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 19.haftada evinde grubun lideri Cizre Belediye’yi konuk edecek. Zorlu mücadele 14 Mart Pazar günü 14.00’da Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanacak.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta 20.haftada ise 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile karşılaşacak. 21.haftada 28 Mart Pazar günü evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek olan turuncu yeşilliler, 22.haftada 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Tokat ekibi Niksar Belediye ile karşılaşacak ve sezonu noktalayacak.

Sezona ‘Efeler Ligi’ hedefiyle başlayan turuncu yeşilliler, grupta kalan 4 maçta maksimum puanları toplaması gerekirken, rakiplerinin de maç kaybetmesini bekleyecek.

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12 Mar 2021 - 13:45 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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