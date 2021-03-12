Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Mar 2021 - 14:30- Spor G: 12 Mar 2021 - 14:31

BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR

Süper Lig’de 29.hafta geride kalırken gol krallığı yarışı da nefesleri kesiyor. Atakaş Hataspor’un Gabonlu forveti Aaron Boupendza, Süper Lig’de ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken, gol krallığı yarışındaki 11 oyuncu arasında tek Türk oyuncu ise Adem Büyük oldu.
mask

HABER MERKEZİ

Lig’de 29 hafta geride kalırken, takımlar toplamda 761 gole imza attı. Beşiktaş 29 hafta sonunda kaydettiği 59 golle en golcü takım olurken, ligde şuana kadar en az golü ise 22’şer golle Kayserispor ile Gençlerbirliği kaydetti. Süper Lig’de 29 hafta sonunda hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında büyük bir mücadele ortaya konulurken, orta sırada yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına katılmanın hayalini kuruyor. Lig’de şampiyonluk, Avrupa kupası hedefleri ile ligde kalmak için mücadele veren takımların ortaya koydukları mücadele nefesleri keserken, gol krallığı yarışında da büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Atakaş Hatayspor’un Gabonşu santraforu Aaron Boupendza, şuana kadar kaydettiği 18 golle, gol krallığında zirvede yer alıyor. 25 maçta görev alan Boupendza, kaydettiği 18 golle birçok takımında dikkatini çekmeyi başardı. Gol krallığı yarışında Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük ise attığı 10 golle 7.sırada yer alıyor. Büyük, şuanda 11 oyuncunun yer aldığı gol krallığı yarışında tek Türk oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

# süper lig, adem büyük, yeni malatyaspor, ATAKAŞ HATAYSPOR, Aaron Boupendza, beşiktaş, ile, yeni, gençlerbirliği, malatyaspor, Merkezi, haber, tek

12 Mar 2021 - 14:30 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
YEŞİLYURT SON ANDA mask
YEŞİLYURT SON ANDA
FESİH 3 HAFTA GECİKTİ mask
FESİH 3 HAFTA GECİKTİ
Taraftarlar İrfan Buz'u Havaalanında Karşıladı mask
Taraftarlar İrfan Buz'u Havaalanında Karşıladı
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
RESMİ İMZALAR ATILDI mask
RESMİ İMZALAR ATILDI
YEŞİLYURT İÇİN ZORLU VİRAJ mask
YEŞİLYURT İÇİN ZORLU VİRAJ
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama mask
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama

GALERİ

Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
Polisten şok baskın mask
Polisten şok baskın
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi mask
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM mask
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI” mask
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI”
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık mask
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL