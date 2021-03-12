BÜYÜK YABANCILARLA YARIŞIYOR

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Lig’de 29 hafta geride kalırken, takımlar toplamda 761 gole imza attı. Beşiktaş 29 hafta sonunda kaydettiği 59 golle en golcü takım olurken, ligde şuana kadar en az golü ise 22’şer golle Kayserispor ile Gençlerbirliği kaydetti. Süper Lig’de 29 hafta sonunda hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında büyük bir mücadele ortaya konulurken, orta sırada yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına katılmanın hayalini kuruyor. Lig’de şampiyonluk, Avrupa kupası hedefleri ile ligde kalmak için mücadele veren takımların ortaya koydukları mücadele nefesleri keserken, gol krallığı yarışında da büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Atakaş Hatayspor’un Gabonşu santraforu Aaron Boupendza, şuana kadar kaydettiği 18 golle, gol krallığında zirvede yer alıyor. 25 maçta görev alan Boupendza, kaydettiği 18 golle birçok takımında dikkatini çekmeyi başardı. Gol krallığı yarışında Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük ise attığı 10 golle 7.sırada yer alıyor. Büyük, şuanda 11 oyuncunun yer aldığı gol krallığı yarışında tek Türk oyuncu olarak da dikkat çekiyor.