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12 Mar 2021 - 14:00- Spor

YMS GAZİANTEP HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Süper Lig’de 30.haftayı bay (maç yapmadan) geçirecek olan Yeni Malatyaspor’da futbolcular, 4 günlük iznin ardından Malatya’da toplanarak, 31.haftada sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
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Süper Lig’de 29 hafta sonunda oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşayan ve topladığı 31 puanla 13.sırada yer alan Yeni Malatyaspor, ligin 30.haftasını maç yapmadan geçirecek. Sezonun ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan ve toplamda 9 maçtır hanesine 3 puan yazdıramayan sarı siyahlı takımda, 26.haftada Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan ve 3-2 kaybedilen ittifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı.

Lig’de 27.haftadaki Gençlerbirliği, 28.haftadaki Beşiktaş ve 29.haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp antrenörü Hakan Çalışkan nezaretinde çıkan sarı siyahlı takımın başına tecrübeli çalıştırıcı İrfan Buz getirildi. Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkaran İrfan Buz, 10 Mart’ta İstanbul’da resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Malatya’ya gelerek çalışmalarına başladı. Buz, takımının başında ilk antrenmanına çıkarken, futbolcularına bundan sonra yapacakları çalışmalar ve hedefleri konusunda bilgi verdi.

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12 Mar 2021 - 14:00 Malatya- Spor

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