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12 Mar 2021 - 13:00- Spor

BUZ DEVRİ 2

Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkaran teknik direktör İrfan Buz, 4 yıl aradan sonra yeniden eski takımının başına geçti. Alex De Souza, Tayfun Korkut, Okan Buruk , Tamer Tuna ve Yalçın Koşukavak gibi isimlerin listesinde bulunduğu Yeni Malatyaspor 3 haftalık hoca arayışını İrfan Buz'la noktaladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Ligi'in 26.haftasında sahasında Konyaspor’a 3-2 kaybeden sarı kırmızılı takımda Hamza Hamzaoğlu'yla yollar ayrılmıştı. Malatya ekibi 3 haftalık hoca arayışı kapsamında listesinde yer alan isimlerle görüşürken sürpriz bir şekilde İrfan Buz ismi gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetim eski hocasıyla anlaşma sağladı. Buz İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra ilk uçakla Malatya'ya geldi. Tecrübeli teknik adam Malatya Havalimanında kendisini çiçekle karşılayan taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.

Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde çalıştıktan sonra 2015 yılında Yeni Malatyaspor ile anlaşan İrfan Buz, TFF 1.Lig’de 2016-2017 sezonunda Yeni Malatyaspor’un başında kazandığı 61 puanla takımı Süper Lig’e taşımış ve Malatya’nın 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmişti. Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkardıktan sonra takımla yolları ayrılan Buz, sonrasında Ankaraspor, Samsunspor, Bursaspor ve Kasımpaşa takımlarını çalıştırdı. Son olarak Süper Lig’de İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı çalıştıran tecrübeli teknik adamın yolu bir kez daha Yeni Malatyaspor ile kesişti. Süper Lig’deki kötü gidişat sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı siyahlılar, takımın başına İrfan Buz’u getirdi. Yeni Malatyaspor’a ikinci kez gelen Buz, Süper Lig’de görev yaptığı 55 karşılaşmada 15 galibiyet, 17 beraberlik, 23’te mağlubiyet yaşarken, 62 puan topladı. Buz, Süper Lig’de görev aldığı 55 karşılaşmada maç başına 1,13’lük puan ortalaması yakaladı.

BUZ'UN MALATYA'DAKİ KARNESİ

Tecrübeli teknik adam, TFF 1.Lig’de ise 65 maçta görev yaptı. 65 maçta 32 galibiyet, 13 beraberlik, 20’de mağlubiyet yaşayan Buz, 109 puan toplarken, maç başına 1,68’lik puan ortalaması elde etti. Yeni Malatyaspor’un başında daha önce 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında TFF 1.Lig’de görev yapan İrfan Buz, ilk dönemi olan 2015-2016 sezonunda 27 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşadı ve takım topladığı 38 puanla 11.sırada yer aldı. Buz, ikinci dönemi olan 2016-2017 sezonunda ise 34 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet yaşayarak, topladığı 61 puanla ikinci sırada yer alarak, takımı Süper Lig’e taşıdı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e yükseldiği 2016-2017 sezonunda İrfan Buz yönetiminde oynadığı 34 karşılaşmada 1,79’luk puan ortalaması yakalamıştı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan koltuğa getirilen İrfan Buz, bu kez Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’de mücadele edecek. TFF 1.Lig’de yakaladığı başarıyla takımı Süper Lig’e taşıyan, azmi, hırsı ve mücadelesiyle Malatyalıların gönlünde taht kuran tecrübeli teknik adam, aynı başarıyı Süper Lig’de de tekrarlamak istiyor.

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12 Mar 2021 - 13:00 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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