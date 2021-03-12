Pütürge makus tarihini yeniliyor mu?

Pütürge Belediyesi ilçede tarım ve hayvancılık konularında istihdam yaratmayı planlıyor. En önemli sıkıntının işsizlik olduğuna dikkat çeken Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük,

Biz son 2 yılda bir tane kilit parke taşı fabrikası, kum ve mucur ocağı kurduk. 38 tane Pütürgeli gencimizin istihdamını yapıyoruz.

dedi.

Öte yandan Pütürge’de Şiro Çayı’nda ıslah çalışmaları yapılarak sera ile et ve süt üretim tesisi kurulacak. Bu projelerle Pütürge’de 300- 400 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, BUSABAH Gazetesi ve BUSABAH TV youtube kanalına konuştu. Başkan Sülük, “Biz rutin bir belediyecilik yapmıyoruz. Belediyelere baktığınızda çöptür, yoldur, kaldırımdır bu işleri yapıyorlar. Tabii ki bizde bunların hepsini yapıyoruz ama bizim önem verdiğimiz ilk başta istihdam projeleridir. Daha sonra sosyal projelerdir ve çalışmalarımızı da bu yönlere yoğunlaştırmış durumdayız. 4 tane ile sınır nüfus kaybeden ve istihdam alanı olmayan bir ilçede yaşıyoruz. O nedenle Pütürge’de istihdama yönelik olan projeler önceliğimiz” ifadesine yer verdi.

“ŞİRO ÇAYI ISLAH PROJESİ”

Pütürge’nin en önemli akarsuyu olan Şiro Çayı, yapılacak olan yeni projeyle yöre halkına ciddi katkılar sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Sülük,

Bu yıl çalışmalarımız arasında “Şiro Çayı Islah” projemiz var. Bu ıslahtan sonra belediyemiz 100 bin dönüm arazi elde edecek, burada da 300-400 vatandaşımızın istihdamını yapmayı hedefliyoruz. Hem Pütürge’nin hem Malatya’nın hem de Türkiye tarım ekonomisine büyük katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz. Bu bölgeye hem seralar kuracağız hem de seraların dışında da üretim yapacağız. Bu projemizin hemen akabinde hayvancılık et ve süt tesisi kuracağız.

dedi.

“ÇOK BÜYÜK HİZMETLERE İMZA ATTIK”

Kısaca yapılan hizmetlerden bahseden Belediye Başkanı Mikail Sülük,

Biz son 2 yılda bir tane kilit parke taşı fabrikası, kum ve mucur ocağı kurduk. 38 tane Pütürgeli gencimizin istihdamını yapıyoruz. Bu rakamı bu yıl 70-80 kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Burada yapılan yatırımlarla beraber çevre düzenlemesi, camii, yol çalışmalarını yapıyoruz, çalışmalarımıza geçen yıl başladık ve bu yılda devam edeceğiz. Yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte 96 kilometre yolumuzun asfaltını bitirdik. İnşallah 96 kilometrenin çıtasını 200 kilometrenin üzerine çıkaracağız ve buradaki sorunları bitirmeyi bu şekilde hedefliyoruz. Bunların yanında ihtiyaç olan yerlerde duvar yeni yol, arazi yolundan tutun da vatandaşın talebine yönelik çok büyük hizmetlere imza attık.

şeklinde konuştu.

“6 AYDA TESLİM ETTİK”

24 Ocak depreminden en çok etkilenen ilçeler arasında Pütürge de yer alıyordu. Depremin yıkıcı hasarını hisseden Pütürgeliler için deprem konutları inşası tüm hızıyla devam ediyor. 6 ayda 208 konut teslim ettiklerini ifade eden Başkan Mikail Sülük,

Tabii bunların yanı sıra 2021 yılında başlayacağımız yatırımlar var. Bilindiği üzere bir deprem yaşadık ve bu depremden hemen sonra Pütürge Taşbaşı mahallemizde 208 konutu 6 ayda teslim ettik. Dünya tarihinde böyle hızlı ve organize bir iş yok diyebilirim. Bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 208 konutun dışında köylerde 262 tane bireysel konutlarımız başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Pütürge Merkezde “Ahırlı Köy Kent Projesi” kapsamında 105 adet konut yapılıyor. 85 tane de Pazarcık mahallemizde yapılıyor. 22 tane Balpınarı’nda yapılıyor ve bunlarda 5 ayda bitmiş olur. 262 tane bireysel dediğimiz vatandaşların bahçesine yapılan konutlarda çalışma aşamasında ama bazı itirazlardan sonra bu rakama 150 tane daha eklendi ve bu yıl da bunları bitirmiş olacağız.

kelimelerine yer verdi.

Belediye Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

Yine şehir merkezinde bir kentsel proje çalışmamız var. İhalesi 15 Mart’ta yapıldı. Burası da 113 konut ve 10 ticarethane olarak projemiz tamamlanacak. Bu projemiz Pütürge’nin tarihine ve sosyal yaşantısına uygun bir şekilde yapılacak. Tepehan mahallemizde 98 konutun inşaatı geçen yıl başladı, inşallah 2 aya kadar teslim etmeyi hedefliyoruz.

“NOHUT TOHUMU BİZDEN”

Pütürge Belediye Başkanı, buranın bir tarım şehri olduğuna vurgu yaptı. Bu haseple birçok tarım projesi ürettiklerini söyledi. Başkan Sülük,

Pütürge Belediyesi olarak bir tarım şehriyiz, kırsal mahallelerimiz çok olduğundan dolayı bir tarım projesi yaptık. Pütürge’de hiç kimsede bulunmayan 8 makine ve bir traktörle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu seneki ilk programımız “Nohut Tohumu Bizden” diyerek bir kampanya başlattık. Bu sene kuraklık var, bilindiği üzere nohutta su istemediği için böyle bir projeyle başladık. Şu ana kadar da 500 dönümün üzerinde bir talep geldi. Ekimini, biçimini, haşatını yapıp vatandaşa teslim ediyoruz. Bunun yanında arazilerde bulunan taşlar için taş toplama makinası, balya makinası, nohut ekme biçme ve hububat ekme makinası, silaj makinası, ceviz soyma makinası gibi vatandaşa ve tarıma katkı sağlayacak makinalarla belediyemiz bu yıl hizmet vermeye başladı. Biz burada tarımı da geliştirmek istiyoruz.

sözlerini kaydetti.

Yine Pütürge Merkezde ihalesi yapılan bir Gençlik Merkezi yapıyoruz, onunda yapımı bu yıl içinde tamamlanacak” sözlerini kaydeden Mikail Sülük,

Nohutlu’da 4 daireli bir öğretmen lojmanını bitirdik. 2 yılda burada 23 milyon elektrik yatırımı, yapıldı ve bu devam edecek. 1984 yılında buraya elektrik hatları çekilmişti. Bugüne kadar da bir değişim yoktu. Yapılan çalışmalar sonucunda ana hatların tamamı bitti. Mahalle işlerine döndük burada da 3 milyon bedele Nohutlu mahallemizdeki çalışmalar bitti ve 16 mahallemizde de çalışmalar bitmiş durumda bundan sonra da mahalle içlerini yenilemeye devam edeceğiz.

diye konuştu.

“PÜTÜRGE’Yİ YENİDEN İMAR EDİYORUZ”

Pütürge’ye atanan ve burada çalışan kişiler için barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yeni lojman projelerinin de olduğunu açıklayan Belediye Başkanı,

Bu yıl içinde Pazarcık mahallemizde 112 Sağlık Merkezi halesi Tepehan’da 10 derslik bir okul ihalesi yapılacak. Pütürge Merkezde sağlık ocağımızın yapım çalışmaları başladı ve şu an kaba inşaat halinde bu yıl onun yapımı da bitecek. 10 lojmanlık sağlık ocağı ihalemiz de yapılacak, şu anda çalıştığımız bir kapalı spor salonumuz var. Depremde belediye binamızda hasar gördü. Bu nedenle buranında yıkımına başlayacağız. Kısacası Pütürge’yi yeniden imar ediyoruz. Bu imarın sonucunda şehir girişindeki yolu da değiştirmek ve geliştirmek istedik. Burada da bir proje yaptık, 20 metre genişliğinde bölünmüş yol, bisiklet yolu, yürüyüş yolu gibi çalışmalarımızda var. İnşallah memleketimize hayırlı olur.

ifadelerini kullandı.

“HAKLI OLAN HER TALEBE CEVAP VERİYORUZ”

Yıkıcı depremin hemen ardından yöreye deprem konutları inşa edilmeye başladı. Ancak bazı vatandaşlar yapılan konutların yerini beğenmemişti. Bu konu hakkında önemli açıklamalar yapan Başkan Sülük,

Haklı olan her talebe biz cevap veriyoruz. Şu anda yeri uygun olup da bahçesinin üzerine yapılan 262 konutumuz var. Ama yeri uygun olmayan da yapacak hiçbir şeyimiz yok. Örnek verecek olursak, ya zemini uygun olmuyor ya yol sorunu ortaya çıkıyor. Yol sorunu da şöyle vatandaşın konut yapılması istediği yerde yol olmuyorsa 4-5 tane arazinin üzerinden geçip yol yapmanız gerekiyor, fakat buna da arazi sahipleri müsaade etmiyor. Köyde hazine, mera ve orman dâhil toplu, tek olan bir yer size tahsis edelim belediyenin arazisi varsa uygun yere konutunuzu yapalım, diyoruz. Kabul ederlerse biz hemen işlemlerini başlatıp, TOKİ’ye veya AFAD’a bildiriyoruz. Evleri yapılıyor ama 3 tane ev yapılacak buranın yolu müsait değil bu durumu bize TOKİ bildiriyor, oranın yolunu da hemen yapıyoruz. TOKİ’ye teslim ediyoruz. Tek sıkıntı vatandaşın yerinin deprem konutuna uygun olmamasıdır. İlk başta vatandaşlarımız konutlarımızı görmediği için tepki göstermişti ama konutları gördükten sonra fikirleri değişti ve bu konutlara talep de yoğunlaştı. Bu konutların yapımının tamamı bittiğinde yatırım tutarı 1 milyonu bulabilir ve konutlar bitti zaman bin 500 adeti bulacaktır.

dedi.

“RUTİN BİR BELEDİYECİLİK YAPMIYORUZ”

Belediye Başkanı son olarak şu şekilde konuştu:

“Biz rutin bir belediyecilik yapmıyoruz. Belediyelere baktığınızda çöptür, yoldur, kaldırımdır bu işleri yapıyorlar. Tabii ki bizde bunların hepsini yapıyoruz ama bizim önem verdiğimiz ilk başta istihdam projeleridir. Daha sonra sosyal projelerdir ve çalışmalarımızı da bu yönlere yoğunlaştırmış durumdayız. 4 tane ile sınır nüfus kaybeden ve istihdam alanı olmayan bir ilçede yaşıyoruz. O nedenle Pütürge’de istihdama yönelik olan projeler önceliğimiz, tarım projemizde çalışmamıza bir örnektir. En büyük hedefimiz burada doğan vatandaşımızın burada doymasıdır. Bununla ilgilide bir sanayi projesi var, onunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Pütürge tarihinin en önemli yatırımlarını bu dönemde alıyor ve almaya da devam edecek.”