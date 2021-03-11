Belediyeden İşçilere yüzde 20 Zam

Doğanşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Malatya Şubesi arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Doğanşehir belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde imza töreninde konuşan Doğanşehir Belediye başkanı Durali Zelyurt, “KHK'Lİ personel ile ilgili sözleşmeleri geçtiğimiz günlerde imzalanmıştık. Kadrolu işçiler ile ilgili görüşmelerimiz yetkili sendika ile devam ediyordu. Bugün de sendika ile anlaşmaya vardık sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu imza işçilere iyi bir zam getirdi. İmzayı yaparken özellikle işçinin yanında durmaya çalıştık. Sözleşme ile işçi arkadaşlara ilk yıl yüzde 15 ikinci yıl yüzde 20 oranında bir zam verdik. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Solmazgül, bu dönemin sözleşme dönem olduğunu belirterek, “Bu yıl KHK'Lİ işçi arkadaşlarımızla kadrolu işçi arkadaşları sözleşme dönemi işveren ile ciddi bir pazarlığa oturduk. 2 yılı kapsayan bir anlaşma yaptık ilk yıl yüzde 15 ikinci yıl yüzde 20 oranında anlaştık. Burada Doğanşehir Belediye başkanı Durali Zelyurt ile sıkı bir pazarlık yaparak kadrolu işçi arkadaşlarımıza zam aldık. Burada Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler sendika olarak hedefimiz işçi arkadaşlarımızın geçimini sağlayacak ücreti almaktı. Toplu sözleşmelerde ki hedef işçi arkadaşları mağdur etmemektir. Bizde bu mağduriyeti sağlamamak için ciddi bir çaba harcadık burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Doğanşehir Belediyesi’nde kadro olarak çalışan işçilerin ilk yılı yüzde 15 ikinci yıl yüzde 20 oranında anlaşılan 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı. (Bülten)