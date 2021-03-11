Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Mar 2021 - 18:18- Gündem G: 11 Mar 2021 - 18:21

Belediyeden İşçilere yüzde 20 Zam

Doğanşehir belediyesinde kadrolu işçilerle devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi.
mask

Doğanşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Malatya Şubesi arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Doğanşehir belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde imza töreninde konuşan Doğanşehir Belediye başkanı Durali Zelyurt, “KHK'Lİ personel ile ilgili sözleşmeleri geçtiğimiz günlerde imzalanmıştık. Kadrolu işçiler ile ilgili görüşmelerimiz yetkili sendika ile devam ediyordu. Bugün de sendika ile anlaşmaya vardık sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu imza işçilere iyi bir zam getirdi. İmzayı yaparken özellikle işçinin yanında durmaya çalıştık. Sözleşme ile işçi arkadaşlara ilk yıl yüzde 15 ikinci yıl yüzde 20 oranında bir zam verdik. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Solmazgül, bu dönemin sözleşme dönem olduğunu belirterek, “Bu yıl KHK'Lİ işçi arkadaşlarımızla kadrolu işçi arkadaşları sözleşme dönemi işveren ile ciddi bir pazarlığa oturduk. 2 yılı kapsayan bir anlaşma yaptık ilk yıl yüzde 15 ikinci yıl yüzde 20 oranında anlaştık. Burada Doğanşehir Belediye başkanı Durali Zelyurt ile sıkı bir pazarlık yaparak kadrolu işçi arkadaşlarımıza zam aldık. Burada Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler sendika olarak hedefimiz işçi arkadaşlarımızın geçimini sağlayacak ücreti almaktı. Toplu sözleşmelerde ki hedef işçi arkadaşları mağdur etmemektir. Bizde bu mağduriyeti sağlamamak için ciddi bir çaba harcadık burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Doğanşehir Belediyesi’nde kadro olarak çalışan işçilerin ilk yılı yüzde 15 ikinci yıl yüzde 20 oranında anlaşılan 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı. (Bülten)

# doğanşehir belediyesi, Osman Solmazgül, durali zelyurt, Kadrolu işçi, KHK'Lİ işçi, malatya, ile, belediye, sözleşme, Başkanı, işçi, ilk

11 Mar 2021 - 18:18 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Terminaller eski düzenine dönüyor! mask
Terminaller eski düzenine dönüyor!
Hekimhan Mücadeleyi Kazandı mask
Hekimhan Mücadeleyi Kazandı
YÖK'ten "Kişiye Özel" İlana Son Veren Düzenleme mask
YÖK'ten "Kişiye Özel" İlana Son Veren Düzenleme
Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili önemli açıklama! mask
Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili önemli açıklama!
İşte MGTC’nin Yeni Yönetim Kurulu mask
İşte MGTC’nin Yeni Yönetim Kurulu
“Kadınları korumak bizlerin görevi” mask
“Kadınları korumak bizlerin görevi”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama mask
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama

GALERİ

Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
Polisten şok baskın mask
Polisten şok baskın
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi mask
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM mask
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI” mask
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI”
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık mask
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL