Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Mar 2021 - 18:04- Asayiş G: 11 Mar 2021 - 18:08

18 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Malatya'da 18 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
mask

Malatya’da polis yaptığı operasyonda 18 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda bir şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 18 bin 400 adet sahte Bandorollü boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.( İHA)

# malatya, malatya emniyet müdürlüğü, kom Şube müdürlüğü, makaron, "5607 SKM", sahte Bandorol, İHA, şüpheli

11 Mar 2021 - 18:04 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Fazla yolcu, ceza getirdi! mask
Fazla yolcu, ceza getirdi!
Ölümden dönmenin faturası ağır oldu mask
Ölümden dönmenin faturası ağır oldu
Banyoda ölü bulundu mask
Banyoda ölü bulundu
Otomobil Traktöre Çarptı: 4 Yaralı mask
Otomobil Traktöre Çarptı: 4 Yaralı
FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı mask
FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Korona Denetimleri Sürüyor mask
Korona Denetimleri Sürüyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR! mask
HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama mask
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama

GALERİ

Yılın ilk çiçekleri açtı mask
Yılın ilk çiçekleri açtı
Polisten şok baskın mask
Polisten şok baskın
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi mask
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM mask
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI” mask
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI”
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık mask
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL