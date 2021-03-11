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11 Mar 2021 - 18:00- Asayiş G: 11 Mar 2021 - 18:05

Pkk Propagandası: 2 Gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. İki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 58 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman,2 adet cep telefonu ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ve Yeşilyurt İlçelerinde istihbari çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik eş zamanlı 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemleri devam ediyor. ( İHA)

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11 Mar 2021 - 18:00 Malatya- Asayiş

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