Pkk Propagandası: 2 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ve Yeşilyurt İlçelerinde istihbari çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik eş zamanlı 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemleri devam ediyor. ( İHA)