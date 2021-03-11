Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ve Yeşilyurt İlçelerinde istihbari çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik eş zamanlı 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemleri devam ediyor. ( İHA)
11 Mar 2021 - 18:00- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2021 - 18:05
Pkk Propagandası: 2 Gözaltı
Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. İki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 58 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman,2 adet cep telefonu ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.