YEŞİLYURT SON ANDA

Grup’ta 22.hafta maçında Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor, 7.dakikada Emre Gemici’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 61.dakikada Emre Gemici’nin kaydettiği golle farkı 2’ye çıkarttı. Diyarbekirspor, 67.dakikada Baran Işık’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Yeşilyurt Belediyespor, 85.dakikada Akın Akman’ın golüyle maçta yeniden 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve skor 3-1’e geldi. Diyarbekirspor, 86.dakikada İbrahim Has’ın golüyle skoru 3-2’ye getirdi. Diyarbakır ekibi 90+3.dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle skoru 3-3’e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

STAT: Diyarbakır Stadyumu

HAKEMLER: Enes Kanpara (Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi), Çağlar Öztürk (Eskişehir Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi), Volkan Esen (Balıkesir Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi), 4.Hakem Engin Uğur (Kocaeli Bölgesi Bölgesel Hakemi)

DİYARBEKİRSPOR: 1.Salih Şenbaş, 7.Baran Işık, 14.Emir Can Sayar, 21.Okan Dernek, 53.Maksut Birben, 55.Ethem Ercan Pülgir, 58.Hakkı İsmet Şimşek, 66.Mehmet Atik, 67.Murathan Buruş, 91.Onat Kutay Kurt, 99.Mehmet Fuat Gölbaşı

YEDEKLER: 13.Süleyman Enes Özer, 6.Enes Keskin, 9.Muhammed Turantaylak, 12.Adnan Emir Koldere, 19.Reşo Akın, 20.Mustafa Pınar, 22.İbrahim Has

TEKNİK SORUMLU: Şenol Demir

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 18.Ayhan Gürbüz, 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 70.Halil Çelik, 89.Güney Tutcuoğlu

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 16.İzlem Anıl Balakkız, 21.Deniz Ataç, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban, 78.Berkay Yılmaz

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOLLER: Dk.67 Baran Işık, Dk.86 İbrahim Has, Dk.90+3 Mehmet Fuat Gölbaşı (Diyarbekirspor), Dk.7 ve 61 Emre Gemici, Dk.85 Akın Akman (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.62 Onat Kutay Kurt (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Fuat Gölbaşı, Maksut Birben, Baran Işık, Salih Şenbaş, Okan Dernek, Hakkı İsmet Şimşek (Diyarbekirspor), Emre Gemici, Erçin Ilgaz, Erhan Gözetlik, Akın Akman, Burak Balaban (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Maçtan Notlar

Dakika 1: Ayhan Gürbüz’ün ceza sahası içerisine pasında top, müsait pozisyondaki Emre Gemici’ye gelmeden Diyarbekirspor savunması tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 7: Yeşilyurt Belediyespor’un hızlı gelişen atağında Ayhan Gürbüz’ün sola pasında topla buluşan Emre Gemici, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 10: Diyarbekirspor’da Hakkı’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Emir Can kafayı vurdu. Top, kaleci İsmail’in kucağında kaldı.

Dakika 20: Diyarbekirspor’da Mehmet Fuat Gölbaşı’nın ceza sahası içerisinde röveşatasında top yandan auta çıktı.

Dakika 23: Maksut’un sağdan ortasında Hakkı İsmet topun gelişine vurdu top yandan auta çıktı.

Dakika 29: Mehmet Atik’in uzaktan şutunda Yeşilyurt Belediyespor defansına çarpan top kornere çıktı.

Dakika 38: Yeşilyurt Belediyespor’un soldan hızlı gelişen atağında Güney topu taşıdı ve ceza sahası içerisine ortayı yaptı. Penaltı çizgisi üzerinde Emre Gemici’den önce Diyarbekirspor savunması araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 39: Diyarbekirspor gole çok yaklaştı. Sağdan gelen ortaya ceza sahası içerisinde Onat Kutay Kurt’un kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Dakika 45+1: Diyarbekirspor’da Hakkı İsmet Şimşek’in uzaktan şutunda kaleci İsmail Cengiz soluna uzandı ve topu kontrol etti.

Dakika 47: Diyarbekirspor’un hızlı gelişen atağında Mehmet Fuat Gölbaşı ceza sahası içerisinde sert vurdu top yandan auta çıktı.

Dakika 56: Diyarbekirspor’da Okan Dernek’in sert şutunda kaleci İsmail, soluna uzandı ve gole izin vermedi.

Dakika 61: Yeşilyurt Belediyespor’da İlker’in soldan ortasında Emre Gemici düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Dakika 67: Diyarbekirspor’da soldan yapılan ortada Baran Işık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Dakika 85: Halil’in pasında Akın Akman sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Dakika 86: Diyarbekirspor’da soldan kullanılan korner atışında İbrahim Has kafayla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Dakika90+3: Diyarbekirspor Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle eşitliği sağladı: 3-3.