Belediyeye ait kiralık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda,"Mülkiyeti Belediyemize ait Cevatpaşa Mahallesi Çocuk Parkı içerisinde bulunan büfe, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde bulunan Değirmen ve fırın, Yakınca Mahallesi Yakınkent İş Merkezinde bulunan 16, 17, 18, 19, 29, 30, 46, 47 bağımsız bölüm nolu dükkanlar, Belediye Encümeninin 31.12.2020 tarih ve 998 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir" bilgileri yer aldı.

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