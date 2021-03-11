Belediyeye ait kiralık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda,"Mülkiyeti Belediyemize ait Cevatpaşa Mahallesi Çocuk Parkı içerisinde bulunan büfe, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde bulunan Değirmen ve fırın, Yakınca Mahallesi Yakınkent İş Merkezinde bulunan 16, 17, 18, 19, 29, 30, 46, 47 bağımsız bölüm nolu dükkanlar, Belediye Encümeninin 31.12.2020 tarih ve 998 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.