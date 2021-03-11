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11 Mar 2021 - 15:18- Gündem G: 11 Mar 2021 - 15:22

Belediyeye ait kiralık dükkan

İhale 15.04.2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
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 Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda,"Mülkiyeti Belediyemize ait Cevatpaşa Mahallesi Çocuk Parkı içerisinde bulunan büfe, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde bulunan Değirmen ve fırın, Yakınca Mahallesi Yakınkent İş Merkezinde bulunan 16, 17, 18, 19, 29, 30, 46, 47 bağımsız bölüm nolu dükkanlar, Belediye Encümeninin 31.12.2020 tarih ve 998 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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11 Mar 2021 - 15:18 Malatya- Gündem

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