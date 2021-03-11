Yıkım işi yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 686 Ada 10 Parselde Bulanan Yurt Binasının Yıkım İşi 123.418,89 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre “Kapalı teklif Usulü ve artırım” ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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