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11 Mar 2021 - 15:09- Yaşam G: 11 Mar 2021 - 15:14

Yıkım işi yaptırılacaktır

İşin süresi 20 gündür. Geciken her gün için 200 TL ceza uygulanacaktır.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 686 Ada 10 Parselde Bulanan Yurt Binasının Yıkım İşi 123.418,89 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre “Kapalı teklif Usulü ve artırım” ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

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11 Mar 2021 - 15:09 Malatya- Yaşam

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