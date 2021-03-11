8 bin 457 m² tarla icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Pütürge İlçe, 243 Ada, 64 Parsel, TAŞMIŞ Mahalle/Köy, Malatya ili Pütürge ilçesi Taşmış mahallesi 243 ada 64 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurumaya yüz tutmuş bir kaç adet kayısı ağaçları olduğu, herhangi bir ekim faaliyetinin olmadığı, taşınmaz sürüldükten sonra zirai faaliyetlerin yapılabileceği, taşınmaz pompalar vasıtasıyla alınan su ile sulanmaktadır" bilgileri yer aldı.

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