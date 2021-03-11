Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Mar 2021 - 14:18- Spor G: 11 Mar 2021 - 14:22

Taraftarlar İrfan Buz'u Havaalanında Karşıladı

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktörlüğe getirilen İrfan Buz, Malatya’ya gelişinde havaalanında taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
mask

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim İrfan Buz’u getirdi. İstanbul’da Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile sezon sonuna kadar teknik direktörlük sözleşmesi imzalayan Buz, daha sonra  Malatya’ya geldi.

Yeni Malatyaspor’u 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adamı havalimanında taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Burada konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri Başkanı Ender Kaya,

Hocamızın gelişi Malatya'ya yeni bir heyecan kattı. Hocamız memleketi tanıyan bilen biridir. Malatya kamuoyunu temsilen onun hırsı ve azmine olan güvenini belirtmek için buradayız. Takımımızın haftayı bay geçecek olması hocamızın mantalitesini takıma monte etmesi için bir avantaj olarak görünse de işi zor. Bizler taraftar olarak takımımızın ve hocamızın her zaman yanındayız.

dedi.

Başarı dileklerinin ardından 54 yaşındaki İrfan Buz'a taraftar atkısı da hediye edildi. ( İHA)

# yeni malatyaspor, süper lig, adil gevrek, İrfan buz, malatyaspor taraftarlar derneği, ender kaya, hamza hamzaoğlu, İHA, malatya, teknik, yeni

11 Mar 2021 - 14:18 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
YEŞİLYURT İÇİN ZORLU VİRAJ mask
YEŞİLYURT İÇİN ZORLU VİRAJ
KAPLAN KAZANAMAMA SERİSİ YAKALADI! mask
KAPLAN KAZANAMAMA SERİSİ YAKALADI!
YENİ YILDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ mask
YENİ YILDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
TFFHGD MALATYA ŞUBESİ GENEL KURULUNU YAPTI mask
TFFHGD MALATYA ŞUBESİ GENEL KURULUNU YAPTI
Otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu mask
Otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM! mask
PARA YOK! HOCA HAYAL! YOLA DEVAM!
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI! mask
DENİZE DÜŞTÜ BUZ’A SARILDI!
Cansız Bedenine Ulaşıldı mask
Cansız Bedenine Ulaşıldı
Malatya’da 5 kişi vefat etti mask
Malatya’da 5 kişi vefat etti
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama mask
Efsane Malatyasporlular Derneği’nden Açıklama
Malatya’nın Rengi Turuncuya Döndü! mask
Malatya’nın Rengi Turuncuya Döndü!

GALERİ

Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi mask
Şeker-İş ‘Murat’La yola devam’ dedi
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM mask
BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI DENETİM
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI” mask
“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI”
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık mask
Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık
Polat: Kadının umudu olacağız mask
Polat: Kadının umudu olacağız
“KADIN OLMANIN BİLANÇOSU AĞIR” mask
“KADIN OLMANIN BİLANÇOSU AĞIR”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL