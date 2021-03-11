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11 Mar 2021 - 13:49- Asayiş G: 11 Mar 2021 - 13:54

Aranan 128 kişi yakalandı

Malatya’da, Jandarma tarafından aranan 128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.
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Malatya’da, Jandarma tarafından aranan 128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Malatya  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-10 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan, asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 128 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı.

Aranan 128 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. ( İHA)

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11 Mar 2021 - 13:49 - Asayiş

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