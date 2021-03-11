HOCA DEĞİL YÖNETİM SORUNU VAR!

Efsane Malatyaspor’un ardından Malatya futbolunu Süper Lig’e taşıyan Yeni Malatyaspor, iyi bir çıkış yakaladığı ligde beşinciliği gördü ancak geçen sezon yaşadığı sıkıntılı sürecin benzerini bu sezonda yaşamaya başladı. Oysa Malatya futbolunda yıllarca süren geri gidiş, Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’e yükselmesiyle birlikte umuda dönüşmüştü. Geçen sezon küme düşen, federasyonun düşmeyi kaldırmasıyla Süper Lig’de yeniden yer alan sarı kırmızılı kulüpte yaşanan sıkıntılı sürecin bir türlü aşılamaması Malatyalı futbol otoriterleri tarafından artık yönetimin başarısız olduğu yorumlarına neden oluyor. Kurumsal hiçbir atılımın yapılmadığına dikkat çeken futbol yorumcuları Yeni Malatyaspor’un belediyenin uhdesinden çıkıp, sivil bir yönetimle hayatını sürdürmesi planının doğru planlanmadığını ifade ediyor.

“HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLUMLU YANSIMIYOR”

Spor yorumcusu Abdullah Ergün;

Türkiye’de neredeyse bütün kulüplerde yaşanan olaylardan bir tanesi Yeni Malatyaspor’un başına geldi. Eğer bir kulübün kurumsal bir kimliği yoksa saha dışında iyi yönetilmiyorsa saha içindeki sorunlar bitmez. Yeni Malatyaspor’da teknik direktörler gelir gider, futbolcuların alacaklarından dolayı antrenmanı protesto etmeleri, emanet teknik sorumlular… Bunlar Malatyaspor’un başına geldiği gibi diğer kulüplerinde başına geliyor. Bu durum ülkemizde yaşanan görüntülerin en başında geliyor. Yapılacak öncelikli iş kulübün kurumsal bir kimliğe sahip olmasıdır. Tek adamlığa dayalı bir yönetim varsa Bu tür gelişmeler kaçınılmaz olur. İrfan Buz bu camiayı tanıyan bir isim. Yarın saha içerisinde işler yolunda gitmediği takdirde onunla da yollar ayrılacak. Önemli olan kurumsal kimliğini kazanmış bir takımın saha içerisinde mücadele edecek olmasıdır. İnşallah İrfan Buz başarılı olur. Ama umudum yok. Bunu kulübün başındakilerin bilmesi gerekir. Teknik direktör değişikliği nedense bizim dışında her kulübe yarıyor. Sıkça eleştirilen Hikmet Karaman’ın Ankaragücü’nde yaptıkları ortada. Geçen yılki değişiklikler demek ki bize olumlu yansımıyor. Bu kulüpte teknik direktörlerden büyük sorunlar var. Hikmet Karaman örneği elimizde varken bu yılda İrfan Buz örneğini yaşamayalım. Eğer İrfan hoca başarılı olursa yola devam edilmeli. Erol Bulut, Sergen Yalçın gibi isimlerle uzun yıllar sözleşme yapılsın dedik. Geçen yıl söylediklerimiz hep yazılarda kaldı. İrfan hocanın işi çok zor. Saha içerisindeki oyuncuların kafaları dağılmış, moral olarak çökmüşler. Futbolcuların yağ oranları farklı oranlara gelmiş. Takımın saha içerisindeki dengelerini düzeltmek o kadar çok kolay değil. Yönetimin bundan sonraki süreçte en azından kafalardaki sorunların giderilmesi için harekete geçmesi lazım.

“ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİ”

Gazeteci ve spor yorumcusu Ferdi Durdu;

İrfan Buz, şampiyonlukta yırttığı gömleğin yerine ateşten gömlek giydi. Maalesef 2.Lig’den 1.Lig’e, 1.Lig’den de Süper Lig’e çıkış döneminde sportif bir başarı olsa da hiçbir kaynak üretilemedi. Al-sat taktiği ile takım para kazansa da her dönem bir şekilde mali krizler yaşandı. Yeni Malatyaspor’da bu noktada en büyük sorun artık ‘yönetilememe’ durumuna gelinmesidir. Teknik direktör konusunda aslında yönetimin attığı iyi adımlar olsa da birçok yanlış kararda alındı. Sergen Yalçın’ın gönderilmesi ne kadar hataysa, Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman’ın getirilmesi daha büyük hata oldu. Hamzaoğlu ile yolların geç ayrılması bu hataların bir halkası olarak devam etti. Yeni Malatyaspor'un en büyük problemi plansız ilerlemesi. Sergen Yalçın ile yollar ayrıldığında yanlış verilen hoca kararları, bu sezon kulübü daha da çaresizliğe itmiş görünüyor. Zira geçen senenin hatalı kararı şuanı çok etkiledi ve son çare olarak takımı Süper Lig’e çıkarmasına karşın kendisine şans verilmeyen İrfan Buz, kurtarıcı olarak takımın başına getirildi. Doğru ya da yanlış bir karar demek oldukça güç, burada asıl olan şey; İrfan Buz’un şampiyonlukta yırttığı gömleğinin yerine ateşten bir gömlek giymesi oldu. Futbolcuları mental olarak maçlara nasıl hazırlar bilinmez ama ilk önce takım içerisindeki sorunları ortadan kaldırması gerekiyor. İşi hiçte kolay değil… Buradaki en kritik viraj ise Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Bu maçta alınacak galibiyet takımın önünü açar, alınacak mağlubiyet ise işleri daha kötü bir noktaya götürür ki buradan sonra toparlaması çok kolay olmaz. Divan Kurulu’yla ilgili de birkaç şey yazmak gerekiyor. Sezon başı Divan Kurulu'nun tavsiye kararına karşı açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulübü, bu kez yapılan toplantıyı resmi sayfasında paylaştı. Sezon başı hayati öneme sahip olan toplantıya da başkan davet edilseydi ve sağlıklı bir yapıyla sezona başlansa daha iyi olmaz mıydı? Divan Kurulu üye sayısı bu kadar mı? Şehrin ortak değeri Yeni Malatyaspor ile ilgili hayati kararlar almak ya da tavsiye etmek kaldı ki uygulanıp uygulanmayacağı yönetimin inisiyatifindeyken bu kadar kolay mı? Yeni Malatyaspor'da tüzük dahil bütün yapı bozuldu. Bu gidişat yönetilememeye evriliyor. Takım şehrin takımıysa ve ortak değer ise tavsiyem tavsiye kararları almayın bir an önce uygulayın…

“LİGDE TUTMASI BÜYÜK BAŞARI”

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Aziz Yiğit;

Hamzaoğlu’nun bu takıma önemli katkıları oldu. Bunu hiç kimse inkar edemez. Kulüpteki ödemelerin düzenli olarak yapılmaması dokuyu bozdu. Erzurum maçına kadar bu süreci Hamzaoğlu çok iyi idare etti. O maçta mağlup olduktan sonra oyunculara ve teknik heyete yapılan küfürler yönetimle Hamzaoğlu arasındaki bağları tamamen koparmış oldu. Sonrasındaki süreçler tamamen suni süreçlerdi. Konyaspor karşısında alına 3-2’lik mağlubiyet bardağı tamamen taşırdı. Taraftar baskısı sosyal medyada yazılanlar mutlaka bir reaksiyon alınması gerektiğini gösterdi. Ya başkan ve yönetim istifa etmeli ya da Hamza hocayla yolların ayrılması gerekiyordu. Ardından 3 maç Ali ve Hakan hocalarla devam edildi. Eğer bu süreçte başarılı sonuçlar alınsaydı sezonu bu isimlerle sürdürebileceklerdi. Hoca değişikliğinin takıma iyi geleceği kanaatindeyim. İrfan Buz buradan giderken çok büyük sıkıntılarla gitmişti. Birbirlerine ağır ithamlarda bulunmuşlardı. İrfan hoca sempatik ve sıcak bir teknik adam. Oyunculara belirli bir motivasyon ekleyebilir. Kendisi Malatya’nın nasıl bir reaksiyon vereceğini yakından biliyor. Kalan süreçte Yeni Malatyaspor’u ligde kalacak duruma getirmesi İrfan hocanın en büyük başarısı olarak görülebilir.

“BUZ’LA ONARILABİLİR”

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Türel;

Yeni Malatyaspor bu sezona geçen yılki acı tecrübenin ışığında başladı. Sezona iyi başlanmasına rağmen Hamza Hamzaoğlu’nun hem saha sonuçları hem futbolculardaki formsuzluğun göze çarpması kendisinden beklenmeyen bir performans ortaya koymasına neden oldu. Kulüpteki ekonomik sıkıntılar saha içerisine olumsuz yansıdı. Geçen yılki süreçten sonra bu yılda aynı sıkıntıların yaşaması Malatyaspor’un ekonomik olarak zarar gören kulüplerin başında gelmesine neden oldu. Bu anlamda çok acil şekilde sarı kırmızılı kulübe kaynak ya da kaynaklar yaratılması gerekiyor. Geride kalan haftalarda Yeni Malatyaspor’un ligde 31 puan toplayarak geçen yılki aynı performansı ortaya koyması haklı olarak taraftarı da tedirgin ediyor. İrfan Buz, taraftarın nezdinde yeri olan bir teknik adam. Fakat İrfan Buz’la ilgili soru işaretleri elbette yok değil. Malatyaspor’u Süper Lige çıkardıktan sonra kayda değer başarısının olmaması herkesi açıkçası düşündürüyor. Her şeye rağmen Yeni Malatyaspor’un İrfan hocayla beklenen çıkışa bürünebileceğini düşünüyorum. Kulüpte maaş ödemeleri konusunda ciddi sıkıntı olmadığını biliyorum. Sadece günü gelen bir maaş ödemenin yapılması gerektiğini biliyorum. Hamza Hamzaoğlu’nun kötü bir teknik adam olduğuna inanmıyorum. Hamzaoğlu Malatyaspor’un kadrosundan en faydalanabileceği şekilde faydalandı. Futbolcuların dejenere olan ilişkilerini ilerleyen haftalarda İrfan Buz’la onarılabileceğini düşünüyorum

“TEDAVİYE YANIT VERMEYECEK”

Futbol Antrenörü Nihat Bayındır;

Geçen yılki hatalardan gereken dersin alınmadığını görüyoruz. Sezona doğru transfer politikasıyla başlanılmaması büyük bir hataydı. Hamzaoğlu’yla lige iyi başlangıç yapıldı. Ancak hafta içi, hafta sonu yoğun maç trafiğinde takımın doğru idare edilmedi. Bu süreçte takımda fiziksel anlamda düşüş oldu ve oyuncu rotasyonu gidilmedi. Hamza Hamzaoğlu’yla yolların ayrılmasının ardından Ali Ravcı ve Hakan Çalışkan ile yola bir emanetçi gibi değil görev verilecekse tam yetkili teknik adam olarak görev verilmesi gerektiğinden yanaydım. İrfan Buz’un gelmesiyle çok radikal değişimlerin mutlaka yapılması gerekiyor. Oyuncularla ilgili gerekli rotasyonun yapılmaması halinde İrfan Buz’un da çok katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Bay haftasında teknik adam değişikliği pansuman görevi görecektir ancak bu yaranın tedaviye yanıt vermeyeceğine inanıyorum. Aynı teknik adama hatırlanacağı üzere aynı yönetim Süper Lig’de görev şansı vermemişti. Gelinen süreçte yönetimin teklif götürdüğü diğer teknik adamlar olumsuz yanıt verince de tek çıkış yolu İrfan Buz’u takımın başına getirmek oldu.

“HER SENE KÜME DÜŞER”

Gazeteci ve spor programcısı Fatih Avcı,

Yeni Malatyaspor maalesef Efsane Malatyaspor’un yolundan hızla ilerliyor. Aynı sona adım adım yaklaşıyor. Oysa, o kulüpten çıkarılan derslerle kurulmuştu. Gelinen süreçte borçlu bir kulüp, haftalardır kazanamayan bir takım, 10 parçaya bölünmüş bir camiaya ve kurumsal ve vizyonel anlamda saygınlığını kaybetmiş bir yönetim var. Bugün Malatya spor camiasının tartışacağı konu, orta sahada kimin oynayacağı ya da forvette kime şans tanınması olmamalıdır. Takımın hocası İrfan Buz olsa ne yazar Ali Ravcı olsa ne fark eder. Bu şehir artık kısır tartışmalardan, borçlu kulüp yapısından küme düşme korkusundan bıktı usandı. Divan üyeleri ve kongre üyeleri artık mevcut yönetim sorunlarını halının altına süpürmekten vazgeçmeli. Malatya futbolunun geleceğini karartıyorlar. Kulübün borcu 100 milyonu aştıktan sonra artık başarıyı ya da başarısızlığı Süper Lig’i konuşmanın bir anlamı kalmıyor zaten. Bu yıl olmasa seneye, seneye olmasa diğer seneye küme düşersiniz. Önemli olan bu işi borçsuz ve şeffaf yürütmek. Mevcut yapı bence artık misyonunu tamamlamıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, mevcut yönetime süreci tıkamaması için telkinde bulunulmasında fayda var.