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11 Mar 2021 - 14:30- Spor G: 11 Mar 2021 - 14:31

FESİH 3 HAFTA GECİKTİ

Yeni Malatyaspor’da görevine son verilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sözleşme fesih işlemleri resmi olarak tamamlandı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’de oynanan Konyaspor’un 3-2’lik galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sözleşmesi dün itibariyle resmen fesih edildi.

Teknik direktörlük görevi için İrfan Buz’la anlaşan sarı kırmızılı yönetim, Hamza Hamzaoğlu’nun 50 bin Euro alacağını ödeyerek fesih işlemlerini tamamladı. İrfan Buz’un resmi anlaşmanın Hamzaoğlu’nun ilişkisinin kesildikten sonra kamuoyuyla paylaşılmasını istemesinin ardından harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi gün içerisinde tecrübeli teknik adamın hak edişlerini hesabına yatırdı. Paranın hesabına geçmesinin ardından fesih evraklarını federasyona iletti. Bu işlemlerin ardından federasyon görevlileri Hamza Hamzaoğlu’nun bilgilerini güncelleyerek sözleşme fesih tarihini 10 Mart 2021 olarak kayıtlara geçirdi. Bu da demek oluyor ki; 21 Şubat’ta görevden ayrılan Hamzaoğlu’nun resmi olarak sözleşmesinin yaklaşık 3 haftadır devam etti. Yeni Malatyaspor bu süreçte 3 karşılaşmaya ise teknik direktörsüz şekilde çıktı.

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11 Mar 2021 - 14:30 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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