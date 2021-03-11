Bu atanamayan öğretmenlerin çığlığı

Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış dikkat çeken ve Sayıştay Raporuna göre ülke genelinde 138 bin 393 öğretmen açığı bulunduğunu söyleyen atanamayan öğretmenlerden Hatice Berfin Bilim,

Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye Eğitim Sistemine vurulmuş bir baltadır.

dedi

Atama bekleyen öğretmenler dün Soykan Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak, devlet büyüklerine çağrıda bulundular. “Öğretmen burada ek atama nerede”, “Ekmek var”, “20 bin hizmet 60 bin hak”, “40 bin ek atama istiyoruz”, “Ama atama yok”, “Atanmak istiyoruz”, gibi pankartların yer aldığı basın açıklamasını atanamayan öğretmenler adına Hatice Berfin Bilim gerçekleştirdi.

“DİKKAT ÇEKİCİ BİR HAL ALDI”

“Temennimiz sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha umutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır” diyen Bilim,

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri sınavına 432 bin 753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hâl almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, yukarıda belirttiğimiz, ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca; 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz.

diye konuştu.

“ÖĞRETMEN OLMAK DEVLETİN BİR KURUMUNA ATANMAK DEMEK DEĞİLDİR”

Öğretmen olarak anılmaya hak kazandıklarını belirten Bilim, şunları kaydetti:

Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye Eğitim Sistemine vurulmuş bir baltadır. Alakasız bölümlere alakasız branşların yerleştirilmesi ile eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik; hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türkiye Eğitim Sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır. Atamamız yapılmadığı için öğretmen değil öğretmen adayı olarak anılmamız bizi derinden üzmektedir. Oysa hepimiz diplomamızı almaya hak kazandığımız gün ücretli, kadrolu, sözleşmeli veya ataması yapılmayan şeklinde ayrım yapılmaksızın öğretmen olarak anılmaya hak kazandık. Öğretmen olmak devletin bir kurumuna atanmak demek değildir. Tüm öğretmenlerimiz genç dimağlara rehber olmak ve eğitim vermek için diplomasını aldığı gün zaten adaylık statüsünden çıkmıştır.

ÜLKEDE 138 BİN 393 ÖĞRETMEN AÇIĞI BULUNUYOR

Ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138 bin 393 öğretmen açığı bulunduğunu sözlerine ekleyen Bilim,

En son yayınlanan Sayıştay Raporu verilerine göre, ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138 bin 393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde İkili Sisteme geçilmesi ya da Sınıf Mevcutlarını Düşürme ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şuan var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye’nin Eğitim Sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır.

ifadelerine yer verdi.

“BU PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ…”

Son olarak Bilim,

Atama bekleyen öğretmenlerin var olan problemlerini ve çözüm önerilerini sunduğumuz bu yazımızda bütün atama bekleyen öğretmenlere umut olacağınızdan, biz öğretmenleri geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için hazırladığımız problemleri görmezden gelmeyeceğinizden son derece eminiz. Bu problemlerin çözümü sadece atanamayan öğretmenler için değil Türkiye Eğitim Sistemi‘nin daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılacak büyük bir adım olacaktır. Ülkece buna destek çıkılması, yarınlarımızın eğitim sistemini olumlu yönde etkileyeceği gibi öğrencilerine kavuşacağı günün hayaliyle gün sayan, hâlâ umudunu yitirmemiş ataması yapılmayan öğretmenlerimize ve yetiştireceği mutlu nesillere umut olacaktır.

dedi.