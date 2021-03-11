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11 Mar 2021 - 13:00- Gündem G: 11 Mar 2021 - 13:01

Büyükşehir O Teklifi Reddetti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mart ayı meclis toplantısında tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak, “Memleketimize, İslam âlemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Umarım bu Koronavirüs musibeti bir an önce biter” dedi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı mart ayı birinci oturumu yapıldı. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan oturum Selahattin Gürkan başkanlığında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Selahattin Gürkan, kısa süre önce PKK terör örgütü tarafından katledilen Gara şehitlerini anarak başladı. Başkan Gürkan,

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 Mart tarihinde kazaya uğrayan helikopterimizde 11 askerimiz hakkın rahmetine kavuşmuş 2 askerimizde yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca daha önceden Gara’da teröristler tarafından 13 asker ve sivil vatandaşımız şehit edildi. O şehitlerden biri Malatyalı hemşehrimiz Gürsel Özbey’in oğlu. 6 yıl önce ailesini ziyarete gelirken terör örgütü tarafından rehin alınan şehidimize hem de diğer şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki bu ve buna benzer musibetlerin milletimizin yakasından düşmesidir. Milletimizin başı sağ olsun.

dedi.

MECLİS İNCELEMEYE ALINDI

Konuşmasının devamında Başkan Gürkan Miraç Kandil’ini hatırlatarak, mecliste bulunan herkesin Miraç Kandili’ni kutladı. Gürkan, Miraç Kandili’ni, “Memleketimize, İslam âlemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Meclisi’nin Türkiye’de örnek rol model olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, bu konuda inceleme yapıldığını belirtti. Başkan Gürkan’ının konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

BÜYÜKŞEHİR REDDETTİ

Yoğun katılımın olduğu Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında birçok imar planı içeren madde bir sonraki toplantıya bırakıldı. Toplantıda Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin ‘Ticaret Alanı’ olarak değerlendirilmesi istemi reddedildi. Büyükşehirden konu hakkında doya içeriğinde ve mahallinde yapılan incelemede, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 184 ada 11 nolu parselin  ‘konut alanı’ içinde kaldığına dikkat çekilerek reddedildiğini belirtti.

Meclisi bir sonraki birleşimini ise 12 Mart Cuma günü saat 14.00’da yapmayı kararlaştırdı.

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11 Mar 2021 - 13:00 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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