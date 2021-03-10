Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen görüşmede her konuda anlaşmaya varan İrfan Buz, Hamza Hamzaoğlu’nun resmi olarak kulüp ile ilişkisinin kesilmesinin ardından imza atmayı kabul etmişti. Dün gün içerisinde Hamzaoğlu’nun hak edişlerini ödeyen sarı kırmızılı yönetim İrfan Buz’la anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Buz, Yeni Malatyaspor’u 2017’de Süper Lig’e taşıyan isim olarak da adını tarihe yazdırmıştı.
10 Mar 2021 - 17:45- Spor Güncelleme: 10 Mar 2021 - 17:47
RESMİ İMZALAR ATILDI
Önceki gün İstanbul’da gerçekleşen görüşmede teknik direktör İrfan Buz’la prensipte anlaşan Yeni Malatyaspor Kulübü atılan imzaların ardından anlaşmayı sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.