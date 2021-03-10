RESMİ İMZALAR ATILDI

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen görüşmede her konuda anlaşmaya varan İrfan Buz, Hamza Hamzaoğlu’nun resmi olarak kulüp ile ilişkisinin kesilmesinin ardından imza atmayı kabul etmişti. Dün gün içerisinde Hamzaoğlu’nun hak edişlerini ödeyen sarı kırmızılı yönetim İrfan Buz’la anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Buz, Yeni Malatyaspor’u 2017’de Süper Lig’e taşıyan isim olarak da adını tarihe yazdırmıştı.