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10 Mar 2021 - 17:45- Spor G: 10 Mar 2021 - 17:47

RESMİ İMZALAR ATILDI

Önceki gün İstanbul’da gerçekleşen görüşmede teknik direktör İrfan Buz’la prensipte anlaşan Yeni Malatyaspor Kulübü atılan imzaların ardından anlaşmayı sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen görüşmede her konuda anlaşmaya varan İrfan Buz, Hamza Hamzaoğlu’nun resmi olarak kulüp ile ilişkisinin kesilmesinin ardından imza atmayı kabul etmişti. Dün gün içerisinde Hamzaoğlu’nun hak edişlerini ödeyen sarı kırmızılı yönetim İrfan Buz’la anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Buz, Yeni Malatyaspor’u 2017’de Süper Lig’e taşıyan isim olarak da adını tarihe yazdırmıştı.

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10 Mar 2021 - 17:45 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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