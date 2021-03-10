YEŞİLYURT İÇİN ZORLU VİRAJ

Grubunda 9 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra geçen hafta Malatya’da oynanan Ofspor maçında rakibine 3-1 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor 22.hafta maçında Diyarbekirspor’un konuğu olacak. Diyarbakır Stadyumu’nda yarın saat 14.00’de başlayacak olan müsabakayı Enes Kanpara (Kocaeli Klasman Hakemi), Çağlar Öztürk (Eskişehir Klasman Yardımcı Hakemi) ve Volkan Esen (Balıkesir Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Engin Uğur (Kocaeli Bölgesel Hakemi). Ofspor mağlubiyetiyle liderle arasındaki puan farkı yeniden 6’ya çıkan Yeşilyurt Belediyespor güçlü rakibi karşısına en az 1 puan almak için çıkacak. Geride kalan 21 haftada 41 puan toplayan Malatya ekibi zirveyi yakından ilgilendirecek Diyarbekirspor karşılaşmasında dış saha serisine güveniyor. Dış sahada ligin en çok puan toplayan ekibi olma unvanını elinde bulunduran Yeşilyurt Belediyespor oynadığı 10 deplasman maçında 22 puan topladı.
Bugün oynanacak müsabakaların başlama saati şöyle:
12.00 Manisaspor- Artvin Hopaspor: Neslihan Muratdağı
13.30 Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: Okan Kayataş
14.00 Payasspor-Edirne Belediyespor: Mehmet Terece
14.00 Bucaspor 1928-1977 Alemdağspor: Sabit Selvi
14.00 Arnavutköy Belediyesi-Nevşehir Belediyesi: Abdulbaki Ayyıldız
14.00 Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor: Yakup Bakır
14.00 Diyarbekirspor-Yeşilyurt Belediyespor: Enes Kanpara
14.00 Ofspor- Çankaya Futbol Kulübü: Mikail Cihangir
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.