YEŞİLYURT İÇİN ZORLU VİRAJ

Grubunda 9 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra geçen hafta Malatya’da oynanan Ofspor maçında rakibine 3-1 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor 22.hafta maçında Diyarbekirspor’un konuğu olacak. Diyarbakır Stadyumu’nda yarın saat 14.00’de başlayacak olan müsabakayı Enes Kanpara (Kocaeli Klasman Hakemi), Çağlar Öztürk (Eskişehir Klasman Yardımcı Hakemi) ve Volkan Esen (Balıkesir Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Engin Uğur (Kocaeli Bölgesel Hakemi). Ofspor mağlubiyetiyle liderle arasındaki puan farkı yeniden 6’ya çıkan Yeşilyurt Belediyespor güçlü rakibi karşısına en az 1 puan almak için çıkacak. Geride kalan 21 haftada 41 puan toplayan Malatya ekibi zirveyi yakından ilgilendirecek Diyarbekirspor karşılaşmasında dış saha serisine güveniyor. Dış sahada ligin en çok puan toplayan ekibi olma unvanını elinde bulunduran Yeşilyurt Belediyespor oynadığı 10 deplasman maçında 22 puan topladı.

Bugün oynanacak müsabakaların başlama saati şöyle:

12.00 Manisaspor- Artvin Hopaspor: Neslihan Muratdağı

13.30 Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: Okan Kayataş

14.00 Payasspor-Edirne Belediyespor: Mehmet Terece

14.00 Bucaspor 1928-1977 Alemdağspor: Sabit Selvi

14.00 Arnavutköy Belediyesi-Nevşehir Belediyesi: Abdulbaki Ayyıldız

14.00 Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor: Yakup Bakır

14.00 Diyarbekirspor-Yeşilyurt Belediyespor: Enes Kanpara

14.00 Ofspor- Çankaya Futbol Kulübü: Mikail Cihangir