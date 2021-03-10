Malatya’da 9 kişi vefat etti

“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Şimşek’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Meltem Apartmanı, B-Blok, No: 18/19, Battalgazi.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Pilten’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, No: 6/4, Battalgazi.
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Seher Altuntop’un taziye adresi: Saray Mahallesi, Gezegen Sokak, Seyit Kaya Apartmanı, No: 1, Battalgazi.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Dur’un taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 52, Battalgazi.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Perk’in taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Cebrail Çakmak Sokak, No: 18/2, Battalgazi.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fidan Turan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 68/10, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Sabır’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi.
81 yaşında vefat eden ve Hüyükköy Mezarlığı’na defnedilen Güllü Ertem’in taziye adresi: Hüyükköy, Baskil, Elazığ.
72 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdulkadir Doğan’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.