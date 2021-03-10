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10 Mar 2021 - 16:54- Yaşam G: 10 Mar 2021 - 16:57

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Şimşek’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Meltem Apartmanı, B-Blok, No: 18/19, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Pilten’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Akasya Sokak, No: 6/4, Battalgazi.

67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Seher Altuntop’un taziye adresi: Saray Mahallesi, Gezegen Sokak, Seyit Kaya Apartmanı, No: 1, Battalgazi.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Dur’un taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 52, Battalgazi.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Perk’in taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Cebrail Çakmak Sokak, No: 18/2, Battalgazi.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fidan Turan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 68/10, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Sabır’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Battalgazi.

81 yaşında vefat eden ve Hüyükköy Mezarlığı’na defnedilen Güllü Ertem’in taziye adresi: Hüyükköy, Baskil, Elazığ.

72 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdulkadir Doğan’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.” ( Haber Merkezi)

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10 Mar 2021 - 16:54 Malatya- Yaşam

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