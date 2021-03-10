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10 Mar 2021 - 13:38- Sağlık G: 10 Mar 2021 - 13:42

Tıbbi malzeme alınacaktır

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Doğanşehir Şehit Esra KÖSE Başaran Devlet Hastanesi 22 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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10 Mar 2021 - 13:38 - Sağlık

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