Elektrik inşaat malzemesi satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan "208 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK /İNŞAAT mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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