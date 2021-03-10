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10 Mar 2021 - 13:15- Yaşam G: 10 Mar 2021 - 13:23

Mevsimlik canlı çiçek satın alınacaktır

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 (otuz) gün içerisinde mallar teslim edilecektir.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, "Mevsimlik cavlı çiçek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

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10 Mar 2021 - 13:15 Malatya- Yaşam

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