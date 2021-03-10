TFFHGD MALATYA ŞUBESİ GENEL KURULUNU YAPTI

Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Malatya Şubesi Olağan Genel Kurulunu yaptı.
TFFHGD Malatya Şubesi olarak 13. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdi. Ata Yıldırım başkanlığında oluşan dernek yönetimi Harun Reşit Güngör, Kerem Candaş, Furkan Bakan ve Burak Sami Şad’ dan oluştu. Dernek başkanlığına seçilen Ata Yıldırım yaptığı konuşmada
Genel kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran TFF Bölge Müdürümüz Sayın Fahrettin Eserdi’ye, ASKF Başkan Vekili Sayın Aziz Yiğit’e, TÜFAD Şube Başkanı Sayın Nihat Bayındır’a, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Sayın Nuri Karaağaç’a, Bölgesel Kurul Üyemiz Sayın Öner Fırat’a İl Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Mutlu Dalbudak ve kurul üyelerimize, değerli gözlemcilerimize ve hakemlerimize teşekkür ederim.
dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.