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10 Mar 2021 - 14:00- Yaşam G: 10 Mar 2021 - 12:02

Tüm Türkiye’de yasaklandı!

Av sezonu sona erdi ve artık av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasak. 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 7 Mart itibariyle sona erdi. Bu tarihten itibaren  ülke genelinde av sezonu kapandı.
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2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 22 Ağustos 2020-07 Mart  2021 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemişti. Bu nedenle 7 Mart itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlatıldı.

Av Sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, kuluçka ve üreme alanlarına zarar verilmemesi, tüm vatandaşlarımızın yaban hayatı doğal yaşam alanlarında daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması ve rahatsız edilmemesi gerekiyor.

YENİ SEZON BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

2021-2022 Av Dönemine ilişkin av sezonu; 2021 yılında Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek ve Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak.  2021-2022 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz ediyor.(Bülten)

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10 Mar 2021 - 14:00 - Yaşam

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