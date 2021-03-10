Kahtalı’dan Salgın İddiasına Yanıt

Malatya ve Türkiye’de vaka sayılarındaki artışın nedeninin düzenledikleri kongrelerden kaynaklanmadığını dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, gerçekleştirdikleri son kongreden 20 gün geçtiğini hatırlattı. Milletvekili Kahtalı, vaka sayılarındaki artışın normalleşmeden sonra gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hepimiz biraz daha rahat davrandık. Bu sadece normalleşme sürecinin getirdiği rehavetten kaynaklı bir süreç yaşıyoruz. Böyle de devam ederse belki de tehlike tekrar gelecek” dedi.

Malatya’da Koronavirüs salgının giderek artması, bazı söylentileri de beraberinde getirdi. Söylentilere göre Koronavirüs’ün Malatya ve Türkiye genelinde artmasının sebebi, AK Parti İl teşkilatlarının yaptığı kongreler. Kongrelerden sonra Türkiye genelinde vaka sayısında bir patlama yaşandığı bazı vatandaşlar tarafından ileri sürülse de konuyla ilgili BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bu söylentilere karşılık, Malatya’da en son yapılan kongrenin tarihini hatırlattı.

Malatya’da en son yapılan kongrenin Gençlik Kolları Kongresi olduğunu hatırlatan Kahtalı, bu kongreden bu yana 20 günü geçtiğini söyledi.

“RAHAT DAVRANDIK”

Kongreleri dikkatli bir şekilde yaptıklarını kaydeden Kahtalı,

Bugün gelmiş olduğumuz noktada turuncu renge geçtiğimiz dönem kongrelerle alakası olamayan, daha çok 1 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da kategoriye ayırdığı, orada kafelerin, restoranların, alışveriş merkezlerinin biraz daha serbest bırakılmasıyla oluşan ve milletimiz de sanki 1 Mart’tan sonra normalleşme sürecine gireceğiz demekle bu işin bittiğini düşünerek, hepimiz biraz daha rahat davrandık. Bundan kaynaklı bir sorun. Yoksa 20-25 gün evvel Gençlik Kolları Kongresi yapıldı. Vaka sayısı artsa o günlerde artardı. Bununla bir alakası yok. Kongrelerimizi biz dikkatli bir şekilde, maskelerimizi takarak, hijyene dikkat ederek gerçekleştirdik. Alanlarda hep pencere ve kapıları açık tuttuk. Maksimum 40 dakikada kongremizi bitirmiş olduk. Bu sadece normalleşme sürecinin getirdiği rehavetten kaynaklı bir süreç yaşıyoruz. Böyle de devam ederse belki de tehlike tekrar gelecek.

ifadelerini kullandı.