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10 Mar 2021 - 13:00- Siyaset G: 10 Mar 2021 - 11:51

Gezer: Ana Akım Siyaset Yapan Merkez Bir Partiyiz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) binci yaşını kutladı. DEVA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya İl Başkanı Onur Güneş yaptığı açıklamada hak ve özgürlüklere dikkat çekti. Başkan Güneş, “Toplumumuzun yaşam standartlarının yükseltilmesi için yola çıktık” dedi.
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Malatya il binasında dün binci kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı. DEVA’nın kuruluş etkinliğine Genl Başkan Ali Babacan online olarak katılım gösterdi. Kuruluş etkinliğinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gezer ile İl Başkanı Onur Güneş, ilçe başkanları ve partililer hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan DEVA Malatya İl Başkanı Onur Güneş,

Toplumumuzun yaşam standartlarının yükseltilmesi için yola çıkan Genel Başkan Ali Babacan ve yol arkadaşlarının kurduğu DEVA’nın birinci yıl dönümündeyiz. Kısa bir süre içinde bütün teşkilat yapılandırmamız yapıldı. Birinci yıl dönümüzü kutlamaktan memnunuz. Partimize nice uzun ömürler diliyorum.

dedi.

GEZER, “ADALET-EŞİTLİK-HUKUK” DEDİ

Başkan Güneş’ten sonra söz alan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gezer, Türkiye’de önemli bir kriz ve kaosun yaşandığına dikkat çekti. Gezer, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ülkemizde;  yönetim, politik, ekonomik alanda yaşanan krizi aşmak için bir yıl önce yola çıktık ve bu yolda da devam ediyoruz. Düşünce biçimi açısından evrensel düşünceyi esas alan, yapılanma açısından da demokratik örgütlenmeyi esas alan bir partiyiz. Sorunların çözümünde de ortak aklı benimsiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan yeniden bu ülkeyi adalet-hukuk-eşitlik ekseninde birleştirmeyi istiyoruz. Ana akım siyaset yapmak için ortaya çıkan merkez bir parti. Maalesef ideolojik yaklaşımlarla ortaya çıkan partiler kısa vadede tek tük şeyler yapsalardı orta ve uzun vadede bu ülkeye çok şey kaybettiriyorlar. Bu ülkeye krizlerden, kaoslardan, gözyaşından başka bir şey kazandırmıyorlar.

ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRDİ

AK Parti’nin ilk dönemlerinde çoğulcu bir yapılanma olduğunu söyleyen Gezer,

Belli bir ideolojik görüşten yana hareket eden partiler ikinci dönemden itibaren bu özelliklerini önemli oranda kaybediyorlar. Ülkemizde de 2008’lere kadar çok iyi bir dönem yaşandı. İlerleyen zamanlarda bu korunamadı” diyerek üstü kapalı şekilde AK Parti’yi eleştirdi.

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10 Mar 2021 - 13:00 Malatya- Siyaset

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