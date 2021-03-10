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10 Mar 2021 - 12:30- Siyaset G: 10 Mar 2021 - 11:46

Çalık 1982 Anayasası’nı ‘Yamalı Bohça’ya Benzetti

Milletvekili Çalık, Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Çalık burada yaptığı konuşmada, AK Parti ile birlikte Türkiye’de her alanda gelişim, dönüşüm, yenileşme ve reformlar yapıldığını belirterek, sivil bir anayasanın yapılmasının ise elzem olduğunu kaydetti.
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 19 defa değişikliğe uğrayan 1982 Anayasası’nı ‘yamalı bohça’ya benzeterek,

Gelişen ve büyüyen Türkiye için sivil bir anayasa elzemdir.

dedi.

Çalık, Türkiye’nin 40 yıllık darbe ürünü olan ve demokrasiye uymayan 19 defa değişmiş bu anayasadan kurtulması ve tekrar bir sivil anayasa sürecine girilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri yapıcı katkı vermeye davet ettiğini anımsattı.

HERKES YENİ BİR ANAYASA YAPILMASINI ARZU EDİYOR

Çalık, bugün 1982 Anayasası’nın kaldırılması gerektiğine inanmayan hemen hemen yok denilecek kadar az insan bulunduğunu ve herkesin yeni bir anayasa yapılmasını arzu ettiğini belirterek,

AK Parti olarak 1982 Anayasasında 19 yılda 12 kez kritik değişiklikler içeren düzenleme hazırladık. 177 maddelik anayasanın 30’u aynı maddelerde olmak üzere toplam 134 hükmünde değişikliğe imza attık. En son 2010 ve 2017 referandumlarında kapsamlı değişikliklere gidildi. Vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı tanınması, siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi üyelerinin 3/5'i yerine 2/3'ünün oyunun aranması, dolayısıyla parti kapatmaların oldukça zorlaştırılması, 12 Eylül Darbesi’nin sorumlularının yargılanmasını engelleyen geçici 15. maddenin kaldırılması, memurlara toplu sözleşme hakkı tanınması, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları ile gazilere pozitif ayrımcılık tanınması gibi maddelerle 2010 referandumu hak ve özgürlükler açısından kapsamlı değişiklikler getirmişti. 2017 referandumunda ise Meclisteki sandalye sayısının artırılmasından seçilme koşullarının değişimine, başbakanlığın kaldırılmasından cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanmasına kadar değişiklikler ile yeni bir sistem inşa edildi. Ancak gelişen ve büyüyen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap veremeyen, sağlıklı bir yol almasında en büyük engellerden biri olan yama yapıla yapıla tabiri caizse yamalı bir bohçaya dönmüş 1982 anayasasıdır.

dedi.

(Bülten)

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10 Mar 2021 - 12:30 Malatya- Siyaset

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