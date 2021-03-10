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10 Mar 2021 - 12:00- Gündem G: 10 Mar 2021 - 11:40

Hekimhan Mücadeleyi Kazandı

Hekimhan Deveci, Basak, Karaköcek, Aşağı Saz ve Güvenç’i kapsayan Altın, Gümüş ve Demir Ocağı Açmak için hazırlanan ÇED başvuru dosyası iade edildi. Hekimhan’ın yüzünü güldüren gelişme için gazetemiz konuyu gündeme alıp Hekimhan Belediyesi’nin ve bölge halkının sesi olmuştu.
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Tüm çabalar sonuç verdi. Hekimhan’da Altın, Gümüş ve Demir Madeni arama için yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu iade edildi. 10 yıllığına arama ruhsatı alan şirket ÇED raporunun iptaliyle geri adım attı.  Gazetemizin gündeme getirdiği Hekimhan ilçesindeki altın madeninin siyanürle işletilmesi kararını içeren ÇED için olumlu rapor verilmedi.

“MÜCADELE ETTİK DOSYA İADE EDİLDİ”

Konu hakkında gazetemize konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, hiçbir madene karşı olmadığının altını çizerek altının ‘siyanürle’ ayrıştırılmasını istemediklerini belirtti. Başkan Karadağ, “madenler bizim için olmazsa olmaz” dedi. Açıklamalarının devamında Siyanürle altın ayrıştırılmasının ciddi sonuçlarını olduğunu belirten Karadağ,

Mücadele ettik ve bunun sonunda ÇED başvurusuyla dosya iade edildi. Bu işten vazgeçildi. Biz buraya halkımızın oylarıyla geldik. Dolayısıyla buradaki her şeyi halkımızın lehine sonuçlanacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bize Allah sağlık sıhhat verdiği sürece bu kararın arkasında durup Siyanürle altının ayrıştırmasına karşı olacağım” dedi. Başkan Karadağ, daha önce basına verdi demeçlerde ‘Ben imzalamadığım sürece ÇED Raporu alamazlar.

söylemi haklılığını ortaya koydu.

Hanyolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu’ndan yapılan açıklamada Deveci, Basak, Karaköcek, Aşağı Saz ve Güvenç Mahalleleri arazisinde Altın, Gümüş ve Demir Ocağı Açma Projesi ÇED sürecinin durdurulduğu söylendi.

MÜDÜRLÜKTEN JET YANIT

Platform, 22 Şubat’ta Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sözü edilen ruhsat alanlarındaki Altın Gümüş ve Demir ocağı projesi ile ilgili bilgi almak için yazılı olarak başvuru yaptı. Başvuruya aynı gün yazılı olarak cevap verildi.

PROJENİN ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

 Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında

İlgili firmanın İlgili ruhsat sahasındaki Altın, Gümüş ve Demir Ocağı Projesi için görüş bildiren kurumlardan Hekimhan Belediye Başkanlığı 02/12/2020 tarihinde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) 14/12/2020 tarihinde olumsuz görüş vermiştir. Bu nedenle ÇED yönetmenliği gereğince 15/12/2020 tarihinde Söz Konusu Projenin ÇED süreci sonlandırılmış ve hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası İade edilmiştir denilmektedir.

bilgileri yer aldı.

MÜCADELEYE DEVAM!

Platform, il müdürlüğünden aldığı bu güzel gelişme üzerine ruhsat verilen sahaların ruhsatı iptal edilinceye kadar mücadelesini sürdüreceğini belirterek,

Gelecek nesillere doğası, kültürü ve ekonomisi ile daha yaşanılır bir Hekimhan bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Suyumuza, havamıza, toprağımıza, yaşam alanlarımıza ve bölgemizdeki tüm canlılara sahip çıkacağız.

dedi.

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10 Mar 2021 - 12:00 Malatya- Gündem

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